Camino e Maite si sono innamorate e si frequentano, ma per allontanare ogni sospetto, la giovane Pasamar ha accettato il corteggiamento di un uomo propostole da sua madre. Insomma, una vera e propria farsa organizzata in collaborazione tra le due donne, che ogni giorno rischiano di essere scoperte. Felicia su tutti non dovrà mai sapere che le due si vedono ancora: teme, infatti, che le idee sovversive della bella pittrice possano “contaminare” la pura mente della sua bambina. Per lei ha sempre sognato un futuro tradizionale con un bel marito e figli e non immagina nemmeno che invece si è innamorata di un’altra donna.

Camino dal canto suo ha finto di aver abbracciato la linea di pensiero di sua madre, accettando di non vedere più Maite né come amica né come insegnante. Ma non è così e Cesareo le scoprirà e ne parlerà preoccupato con Emilio. Il giovane poi ne parlerà con sua madre, che andrà su tutte le furie. Di fronte a tanta rabbia, Camino deciderà di organizzare una cena speciale per sua madre Felicia, in cui le chiederà perdono. Felicia per il momento ha solo scoperto che lei e Maite sono ancora amiche, non la loro relazione ed è per questo che la ragazza dovrà riuscire a rabbonire la madre, facendole credere di essersi pentita. Solo così potrà evitare che indaghi e che possa scoprire qualcosa di molto più compromettente di una semplice disobbedienza.