Solo dopo che ci si è regalati un viaggio in barca a vela o in catamarano si può cogliere la magia del mare in tutta la sua essenza

Ecco perché tutti, almeno una volta nel corso della propria vita, dovrebbero cimentarsi nella navigazione con una barca a vela: si tratta, infatti, di un’esperienza che insegna a vivere in maniera intensa, dal momento che ogni singolo momento è infarcito di emozioni che vale la pena di affrontare e vivere. In effetti in barca non ci si preoccupa del tempo che passa, perché lo smartphone rimane in cabina; l’infinità del mare, al tempo stesso, cancella la percezione dello spazio che viene attraversato.

La vera essenza della navigazione

In barca a vela si impara a farsi vedere dagli altri e a comportarsi per come si è davvero, ovviamente sempre che non ci si stia cimentando in un viaggio da soli. Che sia per pochi giorni o per più settimane, quando si naviga si è obbligati a condividere i propri spazi con altre persone: si potrebbe trattare dei propri familiari o dei propri amici, ma anche di sconosciuti, a seconda del tipo di vacanza per cui si è deciso di propendere. Ebbene, questa è un’occasione speciale per far cadere tutte le maschere con cui ci si fa scudo nella vita di tutti i giorni, sul posto di lavoro ma non solo: una chance per lasciarsi andare, anche grazie al contatto diretto con la natura.

I viaggi in barca di Quality Sail

Il noleggio di una barca a vela è uno dei servizi che vengono messi a disposizione da Quality Sail, ed è uno dei primi aspetti a cui si deve pensare in vista dell’organizzazione di una vacanza di questo tipo. Di Quality Sail fa parte uno staff di skipper armatori in grado di dare vita a iniziative di ogni genere legate al mondo della vela e capaci di far apprezzare fino in fondo la cultura del mare. È possibile decidere di aderire a tali iniziative con un gruppo già formato o con imbarco individuale, ma in tutti e due i casi si potrà essere certi di vivere un’esperienza esclusiva.

Un punto di vista nuovo

Grazie alla barca a vela si adotta un punto di vista diverso sul mondo, una prospettiva inedita nei confronti della realtà da cui si è circondati. Di certo si tratta di una vacanza che non ha niente a che vedere con quelle classiche al mare in cui ci si stende sul lettino o sulla sdraio in mezzo alla confusione dei vicini di ombrellone che chiacchierano e magari fumano, dei bambini che urlano e della musica diffusa a tutto volume dagli altoparlanti. La spiaggia può essere dimenticata, almeno per una volta, e ci si può concentrare sugli spazi infiniti del mare. Ma anche sui suoi colori e sui suoi profumi. Gli immensi orizzonti che si vedranno giorno dopo giorno rimarranno impressi in maniera indelebile nel cuore e nella memoria.

Un contatto personale con la natura

Quella effettuata in barca a vela è una vacanza che punta all’essenziale, grazie a cui si ha la possibilità di amare la natura in modo più intenso rispetto a ciò che si è fatto fino a quel momento. I vestiti da mettere in valigia devono essere ridotti al minimo indispensabile, anche perché in barca si ha bisogno solo di un pareo, un telo da mare, un po’ di magliette e un paio di costumi da bagno. Per il resto ci si può dimenticare di tutto quello di cui non si ha bisogno; ma non della crema solare, perché non c’è niente di peggio di una scottatura per rovinare una vacanza altrimenti meravigliosa.

Alla scoperta di nuovi posti E la natura sarà ancora più amata perché, in barca a vela, si avrà l’occasione di raggiungere posti a cui si può accedere solo via mare e non dalla terraferma. Basti pensare ai tanti isolotti, alle splendide calette e alle grotte nascoste a cui si può aggiungere in barca e in nessun altro modo. Una vera e propria avventura che propone il gusto della scoperta, come quando si era bambini: luoghi isolati sconosciuti a molti e, proprio per questo motivo, ancora più magici.