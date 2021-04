Da oggi è disponibile il nuovo brano di Alessandra Amoroso dal titolo “Piuma”. Ecco il testo e il significato

Dopo lo straordinario successo del singolo “Pezzo di cuore” insieme ad Emma, a distanza di tre anni dall’ultima pubblicazione di “10”, Alessandra Amoroso sta per tornare con un nuovo singolo, anzi due. Infatti, a sorpresa, Alessandra ha annunciato ai suoi fan che il primo singolo, che probabilmente anticipa l’uscita di un nuovo album, si intitola “Piuma” seguito da “Sorriso grande” che vedrà la luce nella giornata di domani.

“Più di un anno fa ho avuto la possibilità di esprimermi tramite la scrittura e raccontarmi attraverso la mia arte che però poi ho dovuto chiudere in un cassetto. Più di un anno fa ho avuto la possibilità di farlo con delle persone davvero speciali; alcune sono entrate da poco a far parte della mia vita invece altre già esistevano da anni e anni. Si sono sedute accanto a me quel giorno, con la voglia di esserci, di supportarmi accomodando il mio istinto e le mie sensazioni. PIUMA è il mio racconto per voi di questa mia vita fatta di amore e musica“, ha raccontato Alessandra Amoroso attraverso un post su Instagram

Significato

“Piuma nasce in un periodo particolare per tutti. Un periodo in cui il tempo è sembrato fermarsi mentre il mondo con la sua tenacia continuava a girare. Non so cosa aspettarmi e non so cosa e come sarà, ma so che voglio esserci… devo! Grazie a tutte le persone che hanno creduto in me e mi hanno lasciato costruire questo mio nuovo futuro, grazie alla mia gente che è sempre fonte di coraggio e ispirazione. Grazie davvero a tutti dal profondo della mia anima.” ha dichiarato Alessandra Amoroso.

Testo

L’anima sta sotto i piedi

però ci ho camminato tanto

adesso è meglio se ti siedi

parliamo un po’ così non scappo

quante inutili parole

sembrano torri d’avorio

cerco nelle mie paure

non ho mai detto che t’odio

ma la nostra storia è bruciata

io e te sempre fuori casa

Ti dirò addio a metà strada

senza guardarci più indietro

uno dei due se ne va

E adesso guardami guardami

quanto siamo stupidi stupidi

siamo meglio di così, scusami se ora ti dimentico

Riconosco il tuo viso ancora

ma mi chiederò sempre

perchè un’onda conosce la riva come tu la mia pelle

e forse però non si impara mai ad essere felici no mai no mai

fammi un sorriso dicevo io

ti ho amato sì ma ormai, ormai

adesso sul tuo nome ho tatuato una piuma

adesso sul tuo nome ho tatuato una piuma

un po’ come facevi tu

Lascio i vestiti sul letto

che ormai non lo sistemo più

sai lo preferisco sfatto

e la nostra storia è cambiata

io e te un’altra vita

ognuno per la sua strada dirsi con una risata

che il bene non finirà

E adesso guardami guardami

quanto siamo stupidi stupidi

siamo meglio di così, scusami se ora ti dimentico

Riconosco il tuo viso ancora

ma mi chiederò sempre

perchè un’onda conosce la riva come tu la mia pelle

e forse però non si impara mai ad essere felici no mai, no mai

fammi un sorriso dicevo io

ti ho amato sì ma ormai, ma ormai

adesso sul tuo nome ho tatuato una piuma

adesso sul tuo nome ho tatuato una piuma

Non c’è niente da capire

provo a sfilare le spine

e l’aria come bollicine

sospesa

sono così a fuoco adesso e quello che non ho detto

in fondo non è andato perso

e ora ti dimentico

Riconosco il tuo viso ancora

ma mi chiederò sempre

perchè un’onda conosce la riva come tu la mia pelle

e forse però non si impara mai ad essere felici no mai no mai

fammi un sorriso dicevo io

ti ho amato sì ma ormai, ma ormai

adesso sul tuo nome ho tatuato una piuma

adesso sul tuo nome ho tatuato una piuma (x6)