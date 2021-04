Anticipazioni Uomini e Donne. Scopriamo cosa succederà oggi, 7 aprile, nella nuova puntata del dating show di Canale 5

In base a quello che riporta Il Vicolo delle News sulle anticipazioni di Uomini e Donne, oggi vedremo Giacomo che è uscito con Martina ed una nuova corteggiatrice lasciando a casa Carolina. Le due esterne sono andate molto bene: con Martina, il tronista continua ad andare avanti tanto da dire di iniziare a provare qualcosa l’uno per l’altra, la loro uscita è stata molto forte sentimentalmente. In studio Carolina tace.

Si passerà ad Armando si sta frequentando con Angela. Tra i due sembra andare molto bene, tanto che il discorso ad un certo punto prende una piega un po’ osè. Armando infatti, tra una parola e l’altra, fa intuire che la dama è molto espansiva e non ha vergogna a parlare e fare determinate cose. Tutti in studio quindi, capiscono che tra i due c’è stata intimità e infatti lui non ne fa mistero. Interviene quindi la padrona di casa, Maria, che decide di chiudere il discorso prima che si possa scendere in dettagli. Armando comunque, sembra molto soddisfatto di questa nuova conoscenza e decide giustamente di continuarla ancora.