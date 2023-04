Vietri, la Fondazione Carlo Mendozzi pronta a scendere in campo

di Rita Milione

Si è svolto presso l’hotel Bristol a Vietri sul Mare il primo incontro della Fondazione Carlo Mendozzi, per presentarsi al grande pubblico. Oltre settanta gli intervenuti, tra conoscenti, amici, familiari ma anche istituzioni, tra i presenti: l’On.Guido Milanese, fresco di nomina al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica quale Consigliere del Ministro, l’ex Senatore Andrea De Simone, l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno Paola de Roberto, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Salerno Massimiliano Natella. In tantissimi sono accorsi per ricordare un grande imprenditore quale è stato Carlo Mendozzi e per sostenere le figlie, Francesca e Paola in questa nuova avventura volta a portare avanti il nome del papà e a sostenere la comunità Salernitana.

Tante belle parole sono state spese da parte dei numerosi ospiti, per ricordare Carlo Mendozzi, aneddoti e momenti piacevoli della sua vita e della sua professione che hanno fatto emozionare ma anche sorridere l’intera platea.

Ha preso la parola per un saluto augurale l’On. Franco Picarone, Presidente della Commissione bilancio della Regione Campania, che ha espresso l’importanza della collaborazione tra istituzioni e fondazioni; infatti i rappresentanti delle istituzioni presenti in sala saranno poi i decisori artefici degli interventi che la Fondazione Carlo Mendozzi ha già proposto alla Comunità Salernitana.

In tanti per fare squadra e per creare una rete tra cittadini e istituzioni che possa spaziare in più ambiti per essere accanto ai più bisognosi. Dai bambini agli anziani, dai giovani talenti dell’imprenditoria agli adolescenti, tutti, saranno protagonisti delle iniziative che a breve saranno introdotte dalla Fondazione.

La Fondazione Carlo Mendozzi si prepara così a dar vita a numerose attività per sostenere e valorizzare chi ne ha bisogno, in stretta collaborazione con la comunità locale per identificarne insieme le esigenze dei cittadini. A partire da iniziative verso gli anziani, ospiti della Casa Albergo Immacolata Concezione, sostegno ai bambini ricoverati in Ospedale, azioni locali sul riciclo e riuso della plastica.

È stato presentato il comitato tecnico scientifico che lavorerà fianco a fianco a Francesca e Paola Mendozzi per lanciare le prossime iniziative della Fondazione, sviluppando programmi anche innovativi che possano dare un differente contributo alla vita delle persone. Il comitato tecnico scientifico è composto da: il Prof. Adalgiso Amendola, Prof. Gaetano Guerra, Prof. Clementina Cantillo, Dr. Stefano Aru e dalla Dr.ssa Paola Verrengia.

“Sin dalle piccole cose abbiamo voluto portare avanti il ricordo di nostro padre – dice Paola Mendozzi, consigliere della Fondazione – a partire dalla scelta del logo, realizzato pensando a quello che è stato per tante persone. Ed è così che viene fuori la “C” che non solo sta per il suo nome, ma vuole rappresentare un abbraccio, quelli che lui nel corso della sua vita ha dato non solo a noi figlie ma a chi ne avesse bisogno. La “M” di Mendozzi che è rappresentata da due colonne, proprio come lui, forte e determinato ma allo stesso tempo giusto, preciso ed attento per questo il metro che è alla base del logo della Fondazione. Così porteremo avanti il suo nome, attraverso le prossime iniziative e così porteremo avanti la Fondazione, con determinazione, attenzione e forza”.

Sono intervenuti tra gli altri, il Dr. Franco Cesare Puglisi e la Dr.ssa Caterina Verri, quali responsabili della selezione dei candidati al premio annuale, che la Fondazione ha deciso di istituire; si sono tracciate le linee guida del bando nazionale del premio stesso, rivolto ad un giovane sotto i quarant’anni che si sarà distinto nel 2023 per innovazione, etica, sostenibilità ambientale nell’ambito dell’artigianato o dell’imprenditoria, che sarà assegnato a gennaio 2024.

Per far parte di questa grande famiglia ed essere aggiornati sulle prossime iniziative e le novità che coinvolgeranno la Fondazione Carlo Mendozzi, è possibile visitare il sito https://www.fondazionecarlomendozzi.org