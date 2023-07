Vietri Sul Mare, tornano liberi 1800 mq di spiaggia

di Antonio Jr. Orrico

Abusi sul demanio marittimo. A Vietri Sul Mare, la Guardia Costiera di Salerno ha restituito, per l’occasione, un’area di circa 1800 metri quadrati di spiaggia alla libera fruizione. Nella mattinata del 21 luglio i militari della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Salerno, impegnati in attività di controllo sul corretto utilizzo del demanio marittimo, hanno provveduto allo sgombero. Subito dopo hanno operato, contestualmente, la sua restituzione al pubblico uso.

L’area, non a caso, risultava essere occupata abusivamente mediante l’installazione di numerose attrezzature balneari da parte di soggetti non espressamente autorizzati. Le attrezzature balneari sono state rimosse e poste sotto sequestro e i trasgressori deferiti all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di “occupazione abusiva di spazio demaniale“.

L’attività in parola rientra nell’ambito della più vasta azione di vigilanza e controllo che la Guardia Costiera espleta senza soluzione di continuità, a tutela dell’ecosistema marino e costiero e sulla libera fruizione del demanio marittimo da parte di tutti i cittadini.