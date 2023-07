Doppia sospensione idrica a Salerno: la mappa dei disagi

di Rita Milione

La società Salerno Sistemi comunica che la settimana prossima sono previste due sospensioni idriche:

Martedì 25 luglio – sospensione idrica in Via Dei Greci, al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Dei Greci altezza civico n° 64 E, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 10.00 alle ore 14.00 di Martedì 25 luglio, alle seguenti strade e traverse limitrofe:

Via dei Greci civici n° 64 A – B – C – L.

Mercoledì 26 luglio – sospensione idrica in Via Matteo Liberatore, al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Matteo Liberatore si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 10.30 alle ore 14.00, alla seguente strada e traverse limitrofe:

Via Matteo Liberatore.

Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla.