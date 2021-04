Due espulsioni e tanti capovolgimenti portano il Villarreal a vincere la semifinale di andata di Europa League

Finisce 2-1 la prima gara di semifinale tra Villarreal e Arsenal. Match che ha visto un primo tempo dominato dai padroni di casa, seguito da una ripresa all’insegna del furore agonistico. L’incontro è stato molto maschio, e ha portato a diversi interventi fallosi: le due espulsioni nell’ultima mezz’ora lo dimostrano. Si attende ora il ritorno a Londra, per vedere come reagiranno i gunners a questa pesante sconfitta. L’appuntamento è per Giovedì 6 Maggio alle 21, all’Emirates Stadium.

La partita

Non passano nemmeno 5 minuti e gli spagnoli trovano già il vantaggio con Manuel Trigueros. Trovato tutto solo in area, ha insaccato con un rasoterra angolato, imparabile per il povero Leno. Si va così sul 1-0 per i padroni di casa, con la partita che anche nei minuti seguenti non cambia spartito. Il Villarreal continua a dettare i ritmi e a cercare le verticalizzazioni per attaccare, mentre l’Arsenal si affaccia sporadicamente in avanti senza riuscire a sfondare. L’assenza per di Aubameyang pesa non poco per i londinesi, il quale è da poco guarito dalla malaria.

Grazie al grande gioco offerto dagli spagnoli, al 29′ il Villarral raddoppia su calcio d’angolo: cross in mezzo, torre di Gerard Moreno che trova tutto solo sul secondo palo il capitano Raul Albiol. Facile il gol dell’ex Napoli, che indirizza ulteriormente l’esito di questa semifinale. Nel finale di primo tempo, check del VAR su un potenziale penalty per l’Arsenal, poi tolto per un fallo di mano ad inizio azione di Pepe.

Inizio ripresa che vede però un tentativo di reazione dei gunners, più volte pericolo a ridosso della porta di Rulli. Tanta aggressività agonistica da parte dei londinesi, che porta all’espulsione di Ceballos al 55′, già ammonito nel primo tempo: Arsenal costretto così a giocare l’ultima mezz’ora in inferiorità numerica, sotto 2-0. Ma i gunners non ci stanno, e al 73′ trovano il gol su rigore, questa volta concesso, di Pepe.

Partita riaccesa sul finale, con gli animi infuocati di entrambe le squadre che cercano di segnare con varie azioni singole. Purtroppo a causa dell’eccessiva foga, il centrocampista del Villarreal Capoue, ammonito qualche minuto prima, entra con troppo vigore sull’avversario e si becca il secondo cartellino giallo. Con la parità numerica ristabilita, i gunners spingono nuovamente con più fiducia, inserendo davanti anche Aubameyang nel tentativo di cercare il pari, ma inutilmente. La partita finisce 2-1 per i padroni di casa: si deciderà tutto al ritorno.

Il tabellino della partita

Marcatori: Trigueros 5′, Raul Albiol 29′; Pepe 73′ (R)

Villarreal (4-3-3): Rulli; Foyth (70′ Mario Gaspar), Pau Torres, Raul Albiol, Pedraza (80′ Moreno); Parejo, Capoue, Trigueros (80′ Gomez); Chukwueze, Paco Alcacer (46′ Coquelin), Gerard Moreno. All.- Emery

Arsenal (4-4-1-1): Leno; Chambers, Holding, Mari, Xhaka; Smithe Rowe (90′ Elnery), Ceballos, Thomas, Saka (85′ Aubameyang); Odegaard (63′ Martinelli); Pepe (90′ Willian). All.- Arteta