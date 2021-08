Vinales in Aprilia: contratto di un anno per lo spagnolo

L’Aprilia ufficializza Vinales: il pilota farà nuovamente coppia con Espargaró, come ai tempi della Suzuki. “Abbraccerà un progetto dal potenziale elevatissimo”

Ora è ufficiale, Maverick Vinales correrà per l’Aprilia la prossima stagione. Il pilota spagnolo farà parte della scuderia italiana, che continua così a costruire le basi per il percorso di crescita in Moto GP. Ritroverà il suo vecchio amico Aleix Espargarò, riformando la coppia Suzuki.

Vinales ha firmato un contratto di solo un anno: entrambe le parti hanno preferito adottare questa soluzione considerando che molti contratti di altri piloti scadranno nel 2022. Il pilota si mette così alle spalle la sua ultima brutta settimana in Yamaha, che gli è costata l’esclusione dal Gran Premio d’Austria per motivi disciplinari.

L’annuncio dell’ad dell’Aprilia Massimo Rivola

“Siamo felicissimi di annunciare l’ingaggio di Maverick Vinales, un pilota di altissimo livello, uno dei talenti più puri nella classe regina. Il nostro progetto si arricchisce del valore di Maverick, un Campione del Mondo che in MotoGP si è confermato un top rider, in un momento di grande cambiamento: dopo aver portato in pista una moto completamente rinnovata ed esserci stabiliti con costanza nel gruppo dei protagonisti, affrontiamo anche il passaggio allo status di Factory Team, per migliorarci sempre, per portare Aprilia al successo.

Siamo onorati di mettere a disposizione di Vinales tutte le nostre migliori competenze insieme al nostro entusiasmo e alla nostra passione, sono certo che, come Aleix, abbraccerà un progetto dal potenziale elevatissimo. L’arrivo di Maverick non allontana dalla nostra squadra Lorenzo Savadori che rimarrà parte integrante della famiglia Aprilia Racing”.