Viola come il Mare: confermata la seconda stagione

Confermata la coppia Chillemi-Yaman: la seconda stagione di Viola come il Mare si farà! Nonostante il calo di tre punti di share registrato con la seconda puntata, Luca Bernabei ha annunciato che sono già in fase di scrittura.

La serie televisiva con Can Yaman e Francesca Chillemi ha avuto un ottimo esordio. Il primo episodio, infatti, ha raccolto davanti allo schermo ben 3.403.000 spettatori con uno share del 20.4%. Nella seconda puntata, trasmessa il 7 ottobre, si è registrato un calo. L’episodio, infatti, è stato seguito da 2.868.000 spettatori con uno share del 17.5%.

La notizia della seconda stagione è stata data da Tv, Sorrisi e Canzoni: “La seconda stagione? Si farà. Mentre il pubblico aspetta la terza puntata, il produttore Luca Bernabei ci dà in esclusiva la notizia ufficiale che ci sarà il sequel di “Viola come il mare”: “Stiamo già scrivendo la seconda stagione” annuncia.

Viola come il Mare, trama

La protagonista della serie è Viola Vitale, donna bellissima che si è sempre occupata di comunicazione di moda. A un certo punto della sua vita si trasferisce da Parigi a Palermo per cercare il padre che non ha mai conosciuto. Lì comincia a lavorare per una redazione web come giornalista di cronaca nera e a collaborare con l’ispettore Francesco Demir. Francesco però è refrattario alle regole e impulsivo. Viola e Francesco lavorano fianco a fianco sui casi di omicidio pur avendo due caratteri opposti.