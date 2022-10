L’Fmi taglia le stime di crescita nel 2023: Italia in recessione (-0,2%)

ll Fondo monetario internazionale (Fmi) pronostica recessioni sul 2023, soprattutto per Italia e Germania.

Fmi: ecco le statistiche precise

Nel suo World Economic Outlook l’Fmi:

Ha tagliato di 0,9 punti la stima sul Pil italiano del 2023.

Ha tagliato di 1,1 punti la stima sul Pil del 2023.

Fmi: le parole di Pierre Olivier

L’Italia “è uno dei paesi per i quali c’è stata un revisione positiva della crescita per il 2022”: per il prossimo anno però si prevede un “forte rallentamento in gran parte dovuto ai prezzi dell’energia ma anche all’impatto della stretta monetaria[…].Più di un terzo dell’economia globale si contrarrà nel 2023, mentre le tre maggiori economie – Usa, Cina e Unione Europea – continueranno lo stallo. In breve il peggio deve ancora venire e per molti il 2023 sarà avvertito come recessione”– ha affermato il capo economista del Fmi, Pierre Olivier Gourinchas.

Ecco cosa ha detto Petya Koeva Brooks

“Ci attendiamo che l’Italia entri in recessione tecnica nei trimestri a venire“, prevalentemente a causa del forte contraccolpo dei rincari dell’energia e dell’alta inflazione sui redditi, “mentre i rischi” sulle prospettive economiche “sono al ribasso”. Lo ha affermato Petya Koeva Brooks, vice capo economista del Fondo monetario internazionale durante la conferenza stampa di presentazione del World Economic Outlook.