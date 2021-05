Virginia Mihajlovic ha annunciato di essere in dolce attesa; la gioia di papà Sinisa

Grande gioia in casa Mihajlovic: Virginia, la figlia di Sinisa, ha annunciato di essere in dolce attesa con un video su Instagram. Un’emozione immensa condivisa da tutti i membri della famiglia; Viktorija ha condiviso uno scatto di sua sorella e a corredo ha scritto: “Che fantastica storia è la vita”. In lacrime anche papà Sinisa, filmato nel momento in cui ha ricevuto la notizia.

Il compagno di Virginia si chiama Alessandro Vogliacco ed è un calciatore professionista (ruolo difensore) del Pordenone: “Ma in fondo l’ho sempre saputo, che saresti stato tu, amore mio, il padre dei miei bambini. Ti abbiamo voluta con tutta la nostra anima e non riesco nemmeno a descrivervi quanta gioia proviamo nel dirvi oggi che diventeremo mamma e papà“, ha scritto sui social Virginia.

“Sei così minuscola dentro me, ma sei così grande nei nostri cuori. La nostra vita da quando ci sei, non poteva essere più meravigliosa di così. Ti aspettiamo come si aspettano le sorprese più immense della Vita“, ha concluso la ragazza. Tantissimi i commenti dei fan e degli amici della coppia; tra questi, Alice Campello, Chiara Biasi e Cecilia Rodriguez che si sono congratulati con loro.