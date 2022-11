Virus dal permafrost minacciano nuove pandemie

Uno studio condotto da Jean-Michel Claverie dell’Università di Aix-Marseille in Francia, afferma la pericolosità di virus scongelati dal permafrost, che potrebbero minacciare nuove pandemia.

Gli scienziati hanno scoperto 7 tipi di virus che sono stati conservati nel permafrost siberiano per migliaia di anni, ma questi, provenienti da resti di mammut, hanno conservato la loro carica infettiva e sono stati riportati persino in vita in laboratorio e replicati.

In particolare Jean-Michel Claverie aveva riportato in vita altri due virus risalenti a 30 mila anni fa. Mentre il virus più giovane è stato conservato per poco più di 28 mila anni, quello più anziano per quasi 50 mila. Questo virus di 48.500 anni proviene dal permafrost e si trovava alla profondità di 16 metri sotto il fondo di un lago a Yukechi Alas, Yakutia, in Russia.

Esso è un tipo di virus chiamato “pandoravirus“, gigante nelle dimensioni ed in grado di infettare organismi unicellulari come amebe. Il team di Claverie ha riportato in vita circa 9 virus che si distinguerebbero da attuali contaminazioni, ma soprattutto il gruppo di ricerca avrebbe escluso virus con genomi di quelli già noti. Molti sono gli scienziati che vantano il ritrovamento di virus scongelati da sedimenti di ghiaccio o cristalli di sale che risalgono a 250 milioni di anni fa. Tuttavia non è chiaro se tali microorganismi siano così antichi e non siano stati contaminati da nuovi. In più anche se il permafrost più antico risale ad 1 milione di anni, la datazione con il radiocarbonio non funziona oltre i 50 mila anni.

Per alcuni studiosi, la minaccia reale rappresentata da questi virus ancora ben conservati nel ghiaccio è insita nel surriscaldamento globale e lo scioglimento dei ghiacciai. Inoltre sempre più persone si stanno spostando nelle aree dell’artico per la ricerca di diamanti ed oro.