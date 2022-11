Ritrovato il corpo di Saman Abbas con gli stessi abiti

Fuggiti in Pakistan i genitori della ragazza pakistana Saman Abbas, il cui corpo è stato ritrovato proprio ieri sera sotto due metri di terra nei pressi di un casolare a circa 700 da casa della giovane a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Gli inquirenti ora hanno prelevato il corpo che è stato trasportato con un veicolo della Croce Verde a Milano dove l’anatomopatologa Cristina Cattaneo dirigerà le procedure per esaminare il corpo e verificare le cause della morte della ragazza e capire se quest’ultima sia morte per aggressione o avvelenamento.

La dottoressa Cattaneo, in collaborazione con l’archeologo Dominic Salsarola, ha utilizzato altra strumentazione come un’escavatore speciale a setacci per esaminare anche il terreno.

A collaborare alle indagini per l’individuazione del corpo della giovane, lo zio Danish Hasnain, che ha riferito il luogo in cui sarebbe stato possibile ritrovare il corpo. Arrestati ed indagati inoltre altri due cugini, la madre e il padre che dopo la scomparsa della ragazza erano fuggiti in Pakistan. Attualmente la madre Nazia Shaheen è latitante, mentre il padre Shabbar Abbas è stato arrestato con l’accusa di omicidio ad Islamabad. Il 6 dicembre è prevista un ‘udienza in attesa dell’estradizione.

Nel frattempo di indaga per capire chi abbia aiutato la famiglia ad occultare il cadavere e permetterle di fuggire, mentre il padre continua ad affermare che la figlia sia ancora viva.