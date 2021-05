Oltre al Covid-19, la nuova minaccia è il virus H5N8, proveniente dalla Russia. La salute globale potrebbe avere ripercussioni pesanti

Una nuova minaccia all’orizzonte. Dopo il Covid-19, nulla è più scontato o va sottovalutato, specialmente in un’epoca di globalizzazione come la nostra. Proprio per questo, gli scienziati stanno scandagliando tutte le possibili “derive“. Una di queste è il virus aviario H5N8, che fa paura e potrebbe presentare una serissima minaccia per la salute globale degli abitanti della Terra. Una minaccia anche più forte di quella che si sta vivendo in questi ultimi giorni.

A lanciare l’allarme sono stati due ricercatori cinesi, che con un articolo pubblicato su Science hanno resa pubblica a tutti la loro scoperta.

“Ancora oggi, l’H5N8 è la causa di focolai in tutto il mondo sia nel pollame d’allevamento che negli uccelli selvatici, con massiccia mortalità. Abbiamo dimostrato che il virus attraversa la barriera delle specie, trasmettendo ai mammiferi, compreso l’uomo. L’Eurasia e l’Africa stanno vivendo una nuova ondata di focolai di H5Ny AIV altamente patogeni. Il potenziale zoonotico degli AIV garantisce un monitoraggio costante e vigile per evitare ulteriori ricadute che potrebbero provocare pandemie disastrose.“ hanno scritto gli scienziati cinesi.

Un comunicato stampa dell’American Association for the advancement of Science (AAAS) ha sottolineato: “L’emergere e la diffusione globale del virus dell’influenza aviaria (AIV) H5N8, un patogeno che ha causato epidemie continue e in corso con un’enorme mortalità negli uccelli selvatici e d’allevamento in tutta l’Eurasia e in Africa durante il 2020, rappresenta una notevole preoccupazione per la salute pubblica. In particolare considerando che i primi casi umani di infezione da H5N8 sono stati segnalati per la prima volta lo scorso dicembre.”