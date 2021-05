Tutti i diffidati e gli squalificati Serie A: la lista completa del prossimo turno di campionato. Quanti indisponibili per i prossimi match

Ogni settimana su Zon.it la lista aggiornata di tutti i diffidati e gli squalificati delle 20 squadre di Serie A. Le assenze squadra per squadra e i pericoli in vista del prossimo turno di campionato. Un cartellino giallo potrebbe costare caro in vista dei match della settimana a seguire. Segui la lista se non vuoi trovarti impreparato per la prossima giornata al Fantacalcio o per conoscere al meglio la rosa a disposizione della tua squadra del cuore.

Potrebbe interessarti:

Le squadre di Serie A

ATALANTA

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATI: Freuler

BENEVENTO

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATI: Foulon, Hetemaj, Schiattarella

BOLOGNA

SQUALIFICATI: Schouten – 1 giornata di Serie A – Salta Fiorentina

DIFFIDATI: De Silvestri, Dijks, Soriano, Tomiyasu, Vignato

CAGLIARI

SQUALIFICATI: Marin – 1 giornata di Serie A – Salta Napoli

DIFFIDATI: Joao Pedro

CROTONE

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATI: Cuomo, Eduardo Henrique, Golemic, Rispoli

FIORENTINA

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATI: Igor, Kouame, Martinez Quarta

GENOA

SQUALIFICATI: Pandev – 1 giornata di Serie A – Salta Lazio

DIFFIDATI: Ghiglione, Zajc

INTER

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATI:Darmian, Lukaku, Young

JUVENTUS

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATI: Bonucci, De Ligt, McKennie, Ronaldo

LAZIO

SQUALIFICATI: Acerbi – 1 giornata Serie A- Salta Genoa

DIFFIDATI: Caicedo, Fares, Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Parolo, Pereira

MILAN

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATI: Calhanoglu, Castillejo, Dalot, Hernandez, Rebic, Saelemaekers

NAPOLI

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATI: Mario Rui

PARMA

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATI: Bani, Bruno Alves, Cornelius, Hernani, Kurtic

ROMA

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATI: Mancini, Veretout

SAMPDORIA

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATI: Keita, Thorsby

SASSUOLO

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATI: Berardi, Rogerio

SPEZIA

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATI: Ferrer, Gyasi, Marchizza, Nzola, Ricci

TORINO

SQUALIFICATI: Mandragora – 1 giornata- Salta Parma

Verdi – 1 giornata – Salta Parma

DIFFIDATI: Belotti, Linetty, Lukic, Nkoulou, Zaza

UDINESE

SQUALIFICATI: Musso – 1 giornata – Salta Juventus

DIFFIDATI: –

VERONA

SQUALIFICATI: Ceccherini – 1 giornata – Salta Spezia

DIFFIDATI: Barak, Tameze