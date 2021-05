Oroscopo Branko di oggi: 22 Maggio 2021

Scopriamo insieme, segno per segno, l’oroscopo di Branko di oggi i e quali sono le caratteristiche dei segni zodiacali secondo le previsioni dell’astrologo. Il noto astrologo ha consultato le stelle e il suo oroscopo è stato diffuso come sempre dal quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente Rds.

Di seguito di oggi segno per segno.

Oroscopo di oggi del 22 Maggio 2021: Ariete

Oroscopo Branko di oggi per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Vivete un periodo di bella intensità creativa e volete risolvere tutto con la vostra testa. Ma proprio la testa risente di Luna-Bilancia quadrata a Marte, stanchezza fisica.

Oroscopo di oggi del 22 Maggio 2021: Toro

Oroscopo Branko di oggi per i nati sotto il segno del Toro.

Ogni uscita del Sole lascia un po’ spossati, talvolta insoddisfatti per come sono andate le cose, non tutte ancora in ordine. Servitevi della formidabile Luna in Bilancia, che vi aiuta a sistemare questioni pratiche.