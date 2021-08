“Vivere nel sole”, ospite d’onore l’attore Franco Nero

Una serata dedicata alla Poesia, alla Musica e al Teatro: l’itinerario “Vivere nel Sole” parte dal Teatro Romano di Ostia Antica il 27 Agosto

Vivere nel sole è un progetto itinerante che prevede di percorrere una strada ideale in nome della Poesia, una via immaginaria che unisce l’Italia, attraverso la partecipazione di poeti contemporanei, scrittori, musicisti, attori, personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo.

La prima edizione parte dalla Regione Lazio per arrivare in Sicilia. Il Sud è ricco di storia, di arte e di Poesia, una storia che è stata in grado di arrivare fino ai nostri giorni, capace di riscoprire le impronte più significative di una cultura che ha scritto dell’uomo e del suo tempo.

Nel corso dei secoli, mentre l’Italia era ancora divisa politicamente, i poeti, soprattutto, contribuirono ad unificare culturalmente il nostro Paese, attraverso le loro opere in lingua italiana e in dialetto, esaltandone il patrimonio culturale e le bellezze naturali.

Il Sud nonostante le difficoltà, è sempre riemerso grazie alla forza morale e spirituale di personaggi che l’hanno reso famoso nel mondo. Le difficoltà dell’ultimo biennio hanno consigliato di ripartire proprio da una terra scossa più di altre da tragedie epocali. Proprio qui, l’evento “Vivere nel sole”, ispirato al libro e alla poesia del Prof. Emmanuele F.M. Emanuele, sarà in grado di lanciare segnali e imprimere un nuovo corso, all’arte poetica che più di altre è sempre stata capace di coagulare intorno a sé la musica, il teatro, la letteratura, la scienza, la filosofia, per citarne alcune. Questa prima edizione toccherà con le sue tappe, Il Castello Vinci di Vetralla, il Teatro Romano di Ostia Antica, la Scuola Militare della Nunziatella di Napoli, Il Politeama Greco di Lecce, il Teatro Greco di Taormina. L’adesione al progetto di poeti, attori, musicisti, personaggi della cultura e dello spettacolo, fanno sì che l’evento verrà ripetuto ogni anno, con itinerari diversi, e perché no con qualche puntatina al di fuori dei confini dell’Italia.

Partecipano alla tappa di Ostia Antica – Teatro Romano, prevista per il prossimo 27 Agosto

Gli attori: Franco Nero, Daniela Giordano, Lena Sebasti, Patrizia Tapparelli,

Fabrizio Apolloni, Nicola Masotti, Tiziana Bagatella, Valentina Martino Veglia, Maurizio Bernini, Ottavio Buonomo, Anna Teresa Rossini.

I musicisti: Roberto Fia, Franz Albanese, Enzo Salerno, Giorgio Onorato Aquilani, Bernardo Lafonte.

I poeti: Emmanuele F.M. Emanuele,Valerio Magrelli, Ennio Cavalli, Franco Buffoni,Angelo Sagnelli, Sandrino Aquilani,Paolo Ruffilli,Gabriella Sica, Stefania Lubrani,Michele Caccamo,Corrado Calabrò, Maria Griffo,Raffaella Lanzetta,Pippo Mannino,Elisa Aquilani, Nicoletta Benedetti,Cesare Imbriani,Alessandro Fo,Maurizio Bernini, Mimmo Locasciulli, Giuseppe del Ninno, Roberto Fia