Wanda Nara malata?: Icardi rompe il silenzio su Instagram

di Rita Milione

La showgirl argentina Wanda Nara sarebbe stata ricoverata a Buenos Aires, presso la clinica Los Arcos, per via di forti dolori allo stomaco. Secondo i media argentini, i medici avrebbero riscontrato la milza ingrossata e valori dei globuli bianchi alti, che farebbero sospettare una leucemia. Al momento Wanda Nara non ha ancora aggiornato i suoi profili social.

Lo stesso ha fatto negli ultimi quattro giorni Mauro Icardi, fino a qualche ora fa, quando il calciatore è ricomparso su Instagram. Il calciatore e marito di Wanda Nara ha pubblicato una serie di scatti romantici che lo ritraggono in compagnia della madre dei suoi figli.

Attualmente non ci sono notizie ufficiali sulle condizioni di salute della showgirl. Secondo quanto trapelato, Wanda e la sua famiglia starebbero attendendo i risultati di esami più approfonditi, i cui esiti dovrebbero essere disponibili nei prossimi giorni.

Vita privata

Wanda Nara ha debuttato sui palchi argentini come showgirl tra il 2005 e il 2006 nella rivista Humor en Custodia. Wanda Nara si è sposata il 28 maggio 2008 con il calciatore Maxi López, da cui ha avuto tre figli maschi. La coppia ha divorziato il 6 novembre 2013 dopo essersi accusata vicendevolmente di infedeltà coniugale.

Dopo il divorzio, Wanda Nara ha sposato il 27 maggio 2014 il calciatore Mauro Icardi, amico e compagno di squadra di Maxi López alla Sampdoria. Con Icardi, del quale è anche diventata procuratrice sportiva, ha avuto due figlie.