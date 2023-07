Salerno, colto in flagranza mentre spacciava stupefacenti: arrestato

di Redazione ZON

Il 14 luglio, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, S. S., per spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto sorpreso a cedere sostanza stupefacente ad una terza persona nonché trovato in possesso di 3 gr. di cocaina, 6 gr. di crack nonché la somma di 370 euro in contanti.