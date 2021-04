Activision ha rilasciato la nuova patch contenente gli aggiornamenti per Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War. Ecco cosa sapere

Come da tradizione Call of Duty ha rilasciato una roadmap dei contenuti Warzone e Black Ops Cold War. L’hype è enorme dato che, grazie alle roadmap, i giocatori potranno farsi agilmente un’idea su ciò che gli sviluppatori hanno in mente per il futuro del titolo. L’unica nota dolente della questione è che non esiste ancora una data ufficiale per i contenuti, ma Activision ci ha ampiamente abituati a questo modus operandi.

Potrebbe interessarti:

Mappe multigiocatore

Yamantau (6v6): al lancio

Diesel (2v2, 6v6): al lancio

Standoff (6v6): in-season

Duga (Multi-Team): in stagione

Modalità multiplayer

Età della pietra: lancio

Multi-Team Elimination: in stagione

Scorestreak multigiocatore

Strafe Run (lancio)

Armi

PPSH-41 (SMG): lancio

Swiss K31 (fucile da cecchino): lancio

Coltello balistico: Warzone – di stagione

Carv.2 (Tactical Rifle): in-season

AMP63 (pistola): in stagione

Mazza da baseball: in stagione

Operatori

Knight: in stagione

Wraith: lancio

Capitano Price: lancio

Antonov: in stagione

Warzone

Aggiornamento della mappa

Evento: Caccia ad Adler

Zombi

Duga – Outbreak

Aggiornamento sul campo – Crescita tossica

Cargo Truck, Fav – Outbreak Vehicles

Extra

Quattro nuovi livelli di prestigio multigiocatore

Nuovo Battle Pass da 100 livelli

Evento di mezza stagione: season 3 reload

Oltre a questi aggiornamenti già di per sé entusiasmanti, Warzone dovrebbe subire ulteriori cambiamenti sostanziali poiché il presunto bombardamento nucleare dovrebbe verificarsi con l’uscita della stagione 3. La stagione 3 del tanto giocato titolo è disponibile su tutti gli store dal 21 Aprile.