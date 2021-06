Annunciato la nuova versione di Apple Watch, WatchOS 8. Ecco tutte le novità disponibili nei vari dispositivi: particolare attenzione alla salute e al fitness

Tempo di aggiornamenti in casa Apple. Tra nuovi scenari della tecnologia e nuove frontiere superate per i dispositivi più comuni come IPhone e IPad, tantissime novità anche per coloro che posseggo un Apple Watch. L’ultimo aggiornamento, la cui data di rilascio non è stata ancora comunicata – si spera succederà a breve – si chiama WatchOS 8 e sarà disponibile per tutti i dispositivi attualmente in circolazione, anche i più vecchi. Molte sono le funzionalità introdotte in questa ultima versione ma, come spesso accade, si denota una ferma attenzione dell’azienda di Cupertino per la salute dei suoi clienti. Ancora valori del sonno e ancora fitness.

Il mondo fitness

Innanzitutto WatchOS 8 sarà in grado di monitorare le attività di pilates e tai chi, con la possibilità di ascoltare le playlist di Apple anche durante l’attività. Inoltre, per quanto riguarda il ciclo del sonno, la misurazione dedicata al respiro proprio durante il periodo di sonno, in questo modo il sistema raccoglierà un maggior numero di informazioni che l’utente potrà consultare per conoscere il suo stato generale di salute.

Le altre funzionalità

Per quanto riguarda le altre funzionalità, invece, WatchOS 8 permetterà all’utente di personalizzare la schermata con una foto e di posizionale il quadrante data/ora dove più si preferisce. Si potrà avere il proprio documento di riconoscimento sul polso (a seconda delle varie normative nazionali), e l’ultima funzionalità introdotta anche in Iphone, quella che aiuta a ritrovare gli oggetti. Per quanto riguarda i contatti e la parte dei messaggi, grazie a Scribble sarà possibile apportare modifiche al testo dettato al dispositivo per rispondere velocemente ai messaggi.