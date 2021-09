WhatsApp, in arrivo le “Pagine Gialle” per contattare negozi locali

Mark Zuckerberg ha annunciato che su WhatsApp ci sarà un’implementazione all’app che permetterà di poter contattare negozi locali

Continua lo sviluppo e l’utilizzo di WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, posseduta dal CEO di Facebook, Mark Zuckerberg.

L’informatico di Harvard più famoso del mondo ha annunciato l’installazione di una caratteristica moderna equivalente alle datate “Pagine Gialle” che permette di cercare e contattare negozi locali tramite l’app color verde. Adesso l’aggiornamento è disponibile solo a San Paolo in Brasile, ma Zuckerberg spera di poterlo diffondere anche in tanti altri posti il prima possibile.

Secondo Reuters, WhatsApp includerà nella sezione delle directory aziendali, migliaia di attività commerciali in categorie come cibo, vendita al dettaglio e servizi. Matt Idema, vicepresidente della messaggistica aziendale di Facebook, ha affermato che l’India e l’Indonesia sono i prossimi candidati per espandere la funzione.

Idema, infatti, non ha escluso la possibilità che in futuro, tra le chat, possano apparire inserzioni sponsorizzate proprio dalle aziende locali. “C’è sicuramente una strategia, gli annunci rappresentano il modello di business principale per Facebook, e a lungo termine penso che in una forma o nell’altra faranno parte del mondo di WhatsApp“. Ad oggi, secondo la compagnia, circa un milione di inserzionisti sfrutta i pulsanti “click to WhatsApp” nelle pagine di Facebook e Instagram, per portare gli utenti a chattare direttamente con loro.