WhatsApp: aggiornamenti in arrivo, ecco le funzioni presto disponibili

Aggiornamenti in arrivo per la principale app di messaggistica, a breve sarà possibile trasferire le chat WhatsApp da IOS ad Android

Gli sviluppatori di Facebook hanno approvato una nuova funzione per la principale app di messaggistica nel mondo, WhatsApp. A breve infatti sarà possibile trasferire le chat tra diversi sistemi operativi, ovvero il trasferimento di chat e media da iOS ad Android e viceversa.

L’annuncio era stato già dato diversi mesi fa ma poi non si è avuto più traccia dell’aggiornamento. A riportare a galla la questione sono stati dei tweet scritti dagli account di WABetaInfo e XDA Developers che hanno anticipato un relase in arrivo per WhatsApp.

Si parla di due funzioni che verranno presto introdotte. La prima, definita “Move chats to Android“, permette di sfruttare il client iOS e trasferire i contenuti da iPhone al robottino verde di Google. Ovviamente sarà possibile effettuare il passaggio anche da Android ad iOS.

Si parla di una app stand-alone che permetterà il trasferimento. Sfuma così l’ipotesi di una funzione integrata in WhatsApp, ma poco male. “Switch to Android“, questo il nome dell’app, simile a “Move to iOS” presente su Play Store, e che farà capolino su App Store di Apple.