Wimbledon, 1° giorno: Djokovic, Sinner e Fognini in campo

Il capitolo 135 di Wimbledon sta per iniziare e riparte la caccia a Novak Djokovic. L’evento più antico di tennis (QUI il sorteggio) riapre le porte dei campi in erba ed è pronto a regalare due settimane di grandi emozioni.

Occhio al fattore meteo per questa prima giornata: prevista pioggia nelle prime ore di gioco (tra le 12 e 14) ed il rischio di qualche slittamento del programma non è da escludere.

Nole inaugura il Centrale

Sarà proprio Novak Djokovic ad aprire le danze sul campo Centrale nel 1° match di giornata a partire dalle 14:30. Il serbo se la vedrà contro il coreano Kwon in un match sulla carta abbordabile. Un programma “corto” ma speciale: infatti, dopo il campione in carica, sarà la volta dei due britannici più rappresentativi: Emma Raducanu e Andy Murray, opposti rispettivamente a Van Uytvanck e Duckworth.

Per il resto, in campo maschile ci sarà anche l’esordio di Carlos Alcaraz – tra i più attenzionati di questa edizione – che se la vedrà con Jan-Leonard Struff ed anche Cameroon Norrie (contro Andjuar). Ma non solo: esordio al lunedì anche per Hurkacz (semifinalista la scorsa edizione, sconfitto da Berrettini) con Davidovich Fokina e per Ruud con Ramos-Vinolas.

Gli italiani in campo: apre Vavassori

Sarà Andrea Vavassori il primo a scendere in campo per gli italiani a Wimbledon. Il numero 256 del Ranking, proveniente dalle qualificazioni, scenderà in campo alle 12 sul campo 17 contro l’americano Frances Tiafoe.

Nella giornata d’esordio dello Slam ci sarà il derby italiano tra Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto (3° match sul Campo 4 dalle 12) ed anche il match tra Jannik Sinner e Stan Wawrinka (3° match sul Campo 2). Grande attenzione per l’altoatesino, a caccia ancora della prima vittoria su erba ed opposto all’ex-numero 3 al mondo. Ma non è tutto: in campo anche Fognini contro Griekspoor (3° match sul Court 16) e Lucia Bronzetti contro l’americana Li (3° match sul Campo 9).

Martedì scenderà in campo il resto della compagine azzurra con Berrettini tra i maggiori osservati e che se la vedrà contro il cileno Garin.

Il programma completo

Di seguito, ecco il quadro completo con l’ordine di gioco della prima giornata di Wimbledon: