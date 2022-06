Oroscopo di Paolo Fox Lunedì 27 Giugno 2022: Pesci teso

Ariete In questi giorni siete abbastanza forti nei giudizi e potreste persino mettervi contro qualcuno perché non vi accontentate e volte di più quindi in questo periodo farete più cose rispetto all’inizio dell’anno, l’importante è rimettersi in gioco.

Toro C’è qualcosa di indefinito che vi frulla nella testa, fate chiarezza. Lavorate sodo, e i risultati non tarderanno ad arrivare.

Gemelli Le emozioni sono state sopite per troppo tempo, dovete darvi una scossa. Sul lavoro c’è stata qualche incomprensione con alcuni colleghi, metteteci una pietra sopra. Cielo importante per i sentimenti con la Luna nel segno.

Cancro Questo è un periodo di grandi sfide. La vita e l’amore vi hanno già messo a dura prova, ma cercate di non demordere. Sul lavoro, dovete accelerare un po’ se volete avere dei risultati. Luglio sarà un mese di recupero per quelli che sono stati male.

Leone Le amicizie per voi sono più importanti dell’amore, ma forse potrete fare qualche eccezione d’ora in avanti. Se siete lavoratori autonomi, ci saranno ottime opportunità nel prossimo futuro.

Vergine Alcune situazioni passate continuano ad affiorare con insistenza. Il lavoro procede benone, continuate così, anche Giove vi sorride.

Bilancia I Bilancia sentono in questo momento lieve recupero perché avere Marte e Giove in opposizione significa che non tutto è chiaro, che alcuni progetti sono rimasti fermi o ci sono delle lotte o competizioni ancora da mettere in chiaro. Riuscire a raggiungere un po’ di tranquillità non è facile.

Scorpione Questo inizio di settimana è piuttosto promettente con il Sole favorevole, avremo anche Venere molto interessante, qualsiasi cosa vi sia capitata nell’ultimo periodo potrebbe avervi in qualche modo ferito. Se in amore c’è qualcosa che non va tra venerdì e sabato se ne parlerà.

Sagittario C’è qualche tarlo emotivo che vi turba, scoprite cos’è. Lo stress vi fa lavorare meglio, ma non esagerate.

Capricorno Quest’inizio di settimana vi pone al centro dell’attenzione di queste stelle, ma ci sono tanti problemi da risolvere probabilmente anche tante situazioni da capire, è come se aveste troppe cose da fare e qualche ritardo si è accumulato. Cercate di non mettere in secondo piano i sentimenti.

Acquario Emozioni basse e umore non proprio alle stelle, qualcosa non va come dovrebbe. Il lavoro arriverà alla fine del mese.