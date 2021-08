You terza stagione: data di uscita, trama e curiosità

La terza stagione di You sta per arrivare: in uscita il 15 ottobre su Netflix

La seconda stagione di You si è classificata quinta nella top ten delle serie più popolari di Netflix nel 2019, pochi giorni dopo la sua uscita e adesso finalmente abbiamo la data di uscita del terzo capitolo. Il 15 ottobre 2021 il dramma di Netflix tornerà sulla piattaforma streaming. Interpretato da Penn Badgley e Victoria Pedretti, You è uno show di Sera Gamble e Greg Berlanti, basato sui libri bestseller di Caroline Kepnes: You e Hidden Bodies.

Ad annunciare l’uscita è stato lo stesso protagonista con indosso una mascherina che recita “Hello You”. Sarà composta da 10 episodi e il titolo del primo è “E vissero felici e contenti”. Ma di cosa parlerà la terza stagione? Joe (Badgley) e Love (Pedretti), ora sposati, stanno crescendo il loro bambino e si sono trasferiti in California. Questa volta, al centro della pericolosa attenzione di Joe ci sarà la loro vicina.

Ad aggiungersi al cast, Saffron Burrows, Tati Gabrielle, Dylan Arnold, Shalita Grant, Travis Van Winkle, Scott Speedman, Michaela McManus, Shannon Chan-Kent, Ben Menhl, Chris O’Shea e Christopher Sean.

Nonostante la terza stagione di You sia stata girata a Los Angeles, la showrunner Sera Gamble ha rivelato in precedenza che il loro intento è quello di cambiare la posizione di Joe ad ogni stagione.