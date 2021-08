Luna Park: la nuova serie italiana targata Netflix

In arrivo nel Settembre 2021, Luna Park, nuova serie tv italiana Netflix che racconta di uno uno dei luoghi più iconici della Roma anni ’60

E’ stato appena rilasciato il trailer ufficiale di Luna Park, una nuova produzione italiana Netflix che sarà disponibile sulla piattaforma dal 30 Settembre 2021. Ambientata negli anni ’60, la serie racconta di uno dei luoghi più iconici della Roma di quegli anni, il Luna Park per l’appunto.

Tra le atmosfere romane della Dolce Vita con l’incontro fra una giovane giostraia e una ragazza della Roma bene che porta due famiglie, agli antipodi tra di loro, a guardarsi indietro per fare chiarezza sul proprio futuro. Nel Luna Park si alternano e si intrecciano i destini di diverse generazioni, in un percorso fatto di intrighi e segreti ma anche di nuovi e inaspettati amori.

Come già è stato detto, la storia si incentra su due famiglie. La famiglia Marini, composta da: Nora, interpretata dall’attrice Simona Tabasco (E’ arrivata la felicità, I Bastardi di Pizzofalcone, Doc); sua madre Stella, Ludovica Martino (Sotto il sole di Riccione, Skam Italia); suo padre Antonio, Tommaso Ragno; sua nonna Miranda, Milvia Marigliano (Sulla mia pelle, Loro 2) e suo zio Ettore, Mario Sgueglia (Il Campione, Summertime).

L’altra famiglia è quella Gabrielli, composta da: Rosa interpretata da Lia Greco, quì al suo esordio in una serie tv; nel ruolo di suo fratello Giggi, Guglielmo Poggi (Smetto quando voglio, Bentornato Presidente); il padre Tullio, Paolo Calabresi; e la madre Lucia, Fabrizia Sacchi (La prima cosa bella, Suspiria).

“Luna Park”, composta da un totale di sei episodi, è stata creata e scritta da Isabella Aguilar (Baby, The Place), e vede in veste di registi il giovane Leonardo D’Agostini (che ha vinto in precedenza il Nastro d’argento al miglior regista esordiente nel 2019 per Il Campione) e Anna Negri (Baby).