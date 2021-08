Netflix: tutte le novità del mese di Agosto. I titoli

Con il mese di Agosto, anche Netflix rende disponibili i nuovi titoli che accompagneranno gli abbonati nel corso dell’estate. Tutte le novità sugli ultimi aggiunti

E’ iniziato un nuovo mese e, come sempre, Netflix si riempie di novità e di titoli inediti, soprattutto ora che è estate e, a volte, si ha la necessità di colmare qualche ora buca. Che sia in treno, in aereo, in autobus o in macchina; o anche solo far passare un momento di noia, complice il troppo caldo, non sono pochi coloro che decidere di far scorrere le lancette dell’orologio in compagnia di Netflix. Dall’ultimo film di Tarantino, “C’era una volta a…Hollywood” passando per The Pitch Perfect, Un passo con i Kardashian fino ad arrivare a Top Secret UFO e The Kissing Booth 3. Questi sono solo alcuni dei titoli che saranno disponibili da Agosto.

Di seguito, ecco l’elenco completo.

SERIE TV NETFLIX

3 agosto 2021

Top Secret UFO: rivelazioni (stagione 1). TRAMA: Focus sulle informazioni e le prove più recenti sui progetti governativi segreti che hanno gestito i contatti e gli insabbiamenti della presenza extraterrestre sulla Terra.

4 agosto 2021

Control Z (stagione 2) . TRAMA: Sofia, ottima osservatrice ma restia a instaurare rapporti sociali, si impegna a smascherare l’hacker che ha divulgato i segreti degli studenti all’interno del suo liceo.

4 Agosto 2021

In cucina con Paris (stagione 1(. TRAMA Paris Hilton lavora dietro ai fornelli assieme ad altre guest star

4 agosto 2021

Cocaine Cowboys: The Kings of Miami (stagione 1) . TRAMA: Due amici d’infanzia che hanno abbandonato il liceo diventano i più potenti boss della droga di Miami.

6 agosto 2021

Hit & Run (stagione 1). TRAMA:Un uomo alla ricerca della verità sulla morte della moglie si trova coinvolto in una pericolosa rete di segreti e intrighi tra New York e Tel Aviv.

13 AGOSTO 2021

Valeria (stagione 2). TRAMA: Valeria è una scrittrice che vive una crisi sia nel suo lavoro che nel suo matrimonio. Troverà conforto nelle sue amiche Carmen, Lola e Nerea.

13 AGOSTO 2021

Il suo regno -(stagione 1). TRAMA; Dopo l’omicidio del rivale, un televangelista diventa il principale candidato alla presidenza dell’Argentina, ma nella sua ostentata probità non c’è niente di sacro.

20 Agosto 2020

La direttrice (stagione 1). TRAMA: Serie dramedy che segue le vicende della direttrice del Dipartimento di Inglese di un’importante università.

25 Agosto 2021

Post Mortem Nessuno muore a Skarnes (stagione 1). TRAMA: È tornata dal mondo dei morti ed è assetata di sangue. Nel frattempo l’impresa di pompe funebri di famiglia ha tanto bisogno di lavorare.

31 Agosto 2021

Good Girls (stagione 4).TRAMA: Tre madri della periferia ogni giorno cercano di destreggiarsi tra mille difficoltà economiche fino a quando non decidono di tentare il tutto per tutto e organizzare una rapina in un supermercato.

FILM NETFLIX

3 Agosto 2021

Shiny_Flakes: teenager narcotrafficante. TRAMA: La storia di Maximilian Schmidt alias Shiny Flakes, lo spacciatore di droga che ha ispirato la serie Come vendere droga online

4 Agosto 2021

’76. TRAMA: Quando il marito è accusato di aver preso parte a un tentativo di golpe, la vita di una donna incinta prende una piega toccante. Ispirato a una storia vera.

6 Agosto 2021

Lo sciame. TRAMA: Una madre single alleva locuste come fonte di proteine, ma non riesce a farle riprodurre finché non scopre che amano il sapore del sangue.

6 Agosto 2021

Vivo. TRAMA: Un cercoletto musicista parte per un viaggio memorabile per seguire il proprio destino.

11 Agosto 2021

The Kissing Booth 3. TRAMA: È l’estate prima che Elle Evans si rechi al college, e ha una grande decisione da prendere.

13 Agosto 2021

Beckett. TRAMA: Un turista americano fugge in Grecia dopo un tragico incidente che lo fa piombare al centro di una cospirazione politica.

20 Agosto 2021

Sweet Girl. TRAMA: Un marito devastato giura di consegnare alla giustizia le persone responsabili della morte della moglie mentre cerca di proteggere l’unico membro della famiglia sopravvissuto, la figlia.

20 Agosto 2021

A casa dei Loud: il film. TRAMA: Lincoln Loud raggiunge la Scozia con i genitori e tutte le 10 sorelle, e apprende che nelle vene della famiglia scorre sangue reale.

23 Agosto 2021

The Witcher: Nightmare of the Wolf. TRAMA: Molto tempo prima di fare da mentore a Geralt, Vesemir intraprende il suo viaggio come strigo.

27 AGOSTO 2021

He’s All That. TRAMA: Un’influencer accetta di trasformare lo “sfigato” della scuola nel re del ballo di fine anno.

SERIE TV

17 Agosto 2021

The Real Housevives of Beverly Hills (stagione 5). TRAMA: Un gruppo di donne facoltOse, tra cui ereditiere, attrici, proprietarie di ristoranti e filantrope, conduce vite lussuose a Beverly Hills, in California.

17 Agosto 2021

Mr. Robot (stagione 4). TRAMA – Il crime-drama segue le vicende di Elliot convinto che l’unico modo di riuscire a stabilire un collegamento con le persone è trattarle come computer e agire come un “hacker”

FILM NON ORIGINALI NETFLIX

1 Agosto 2021

C’era una volta a… Hollywood. TRAMA: Rick Dalton, attore che ha avuto successo grazie a uno show molto seguito, sta cercando un modo per tornare nel cinema importante.

1 Agosto 2021

The Silicon Valley Revolution – How a few nerds changed the world. TRAMA: Le storie dimenticate di alcuni dei più influenti pionieri del personal computer nella Bay Area di San Francisco alla fine degli anni Sessanta.

1 Agosto 2021

Nave fantasma. TRAMA: Nel mare di Bering viene ritrovata una nave italiana scomparsa dal 1952, ma a quanto pare la nave non è completamente disabitata.

9 Agosto 2021

Pitch Perfect 3. TRAMA: Dopo aver conquistato il Campionato del Mondo, le Barden Bellas scoprono di non avere prospettive di lavoro nel mondo della musica cantando a cappella e nascono conflitti interni al gruppo.

ANIMAZIONE

9 Agosto 2021

Shaman King. TRAMA: Le avventure di uno sciamano di tredici anni e del suo compagno di squadra uno spirito guerriero samurai,

15 Agosto 2021

Attacco dei Giganti. TRAMA: Action fantasy su una razza di giganti che, attraverso una breccia nel Wall Maria, riesce a penetrare nella città di Shiganshina, divorando gli umani che vi abitano.

26 Agosto 2021

Edens Zero. TRAMA: Un giovane ragazzo tagliato fuori dal mondo incontra i suoi amici e si mette in viaggio per rinascere.

DOCUMENTARI E REALITY NETFLIX

10 Agosto 2021

Untold: Rissa in NBA. TRAMA: I protagonisti della tristemente nota rissa tra giocatori e tifosi durante una partita NBA del 2004 nel Michigan parlano delle conseguenze e degli effetti dell’incidente.

11 Agosto 2021

Bake Squad – Squadra pasticcieri (stagione 1). TRAMA: Pasticcieri esperti fanno del dessert un’opera d’arte con idee innovative ed epiche realizzazioni.

17 Agosto 2021

Al passo con i Kardashian. TRAMA: le sorelle Kim, Kourtney e Khloé diventano celebrità internazionali con il sostegno e l’amore della rigorosa mamma Kris.

17 Agosto 2021

Untold: Patto con il diavolo. TRAMA: Christy Martin ha rotto nasi e infranto barriere facendosi strada nella boxe, ma il suo personaggio pubblico celava demoni personali, abusi e una minaccia alla sua vita.

18 Agosto 2021

Memorie di un omicidia: i nastri di Nilsen. TRAMA: Il serial killer Dennis Nilsen racconta la sua vita e i suoi orribili crimini attraverso una serie di audiocassette da brivido registrate dalla sua cella.

24 Agosto 2021

Untold: Caitlyn Jenner. TRAMA: Il percorso di Caitlyn Jenner verso la gloria olimpica è stato fonte di ispirazione. Ma la sua strada più impegnativa per abbracciare il suo vero sé si è rivelata ancora più significativa.

31 Agosto 2021

Untold: Corruzione sul ghiaccio. TRAMA: Erano i cattivi ragazzi dell’hockey, una squadra comprata da un uomo legato alla mafia, gestita da suo figlio diciassettenne e con la reputazione di essere tanto violenti quanto bravi.

31 Agosto 2021

Scintille di gioia (stagione 1). TRAMA: Marie Kondo è tornata con una nuova serie e questa volta si spinge ancora oltre, riordinando un’intera città.