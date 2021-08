Mia Ceran: è nato il primo figlio Bruno Romeo

Mia Ceran, la conduttrice di “Quelli che il calcio”, ha appena rivelato tramite i suoi account social di essere diventata mamma del primogenito Bruno Romeo

La giornalista e conduttrice del programma “Quelli che il calcio” Mia Ceran, ha da poco confermato di essere finalmente diventata mamma del suo primo figlio, Bruno Romeo. A dare la notizia è stata la stessa Ceran tramite il suo profilo Instagram, in cui ha pubblicato una foto la cui didascalia recita: “Poco meno di 24 ore di vita, 4350 grammi di morbidezza e la sensazione di essere lanciati nello spazio su uno shuttle in un viaggio senza precedenti. Benvenuto tra noi Bruno Romeo”.

Nell’immagine non è possibile vedere il nuovo arrivato, visto che mostra solo una porzione di piccole gambe avvolte in una coperta.

Un sogno che si avvera per la Ceran visto che non ha mai nascosto il suo grande desiderio di diventare, un giorno, mamma”: “Il desiderio di famiglia mi è sempre appartenuto, poi, la vita ha un modo di metterti davanti alle cose che ti sorprende e ti rendi conto che il tema della famiglia lo scegli solo in parte. C’è una buona fetta di fattori che non governi“.

Compagno della Ceran, nonché padre del bambino è Federico Ferrari, manager della Diesel. Con lui si è ritrovata a costruire una famiglia e a condividere il suo desiderio di sicurezza e quotidianità. “Ho avuto sempre relazioni lunghe e sono una convivente seriale. Credo nella quotidianità, credo nello sforzo di piacersi e amarsi ogni giorno”- aveva dichiarato la conduttrice in una vecchia intervista.

Mia Ceran aveva annunciato la gravidanza nel mese di Aprile, proprio nel corso della trasmissione “Quelli che il calcio”, per poi ringraziare sui suoi social per tutti i messaggi di affetto e di supporto che aveva ricevuto.