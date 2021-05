Quelli che il calcio lascia la domenica pomeriggio e debutta in prima serata. Il programma sarà sostituito con una serie di documentari

Quelli che il calcio diserta la domenica pomeriggio. Nel corso della prossima prossima stagione TV 2021/2022, il programma televisivo di intrattenimento a tema sportivo finirà in prima serata. L’appuntamento sarà ogni lunedì.

Potrebbe interessarti:

Luca e Paolo con Mia Ceran saranno ancora al timone della trasmissione. Il trio condurrà Quelli che il Calcio in prime time per commentare le partite della serie A e seguire in diretta – quando possibile – il posticipo serale del lunedì. Non è la prima volta che il marchio storico della rete sperimenta la fascia serale. Nel 2001 Simona Ventura propose Quelli che… lo Smoking è di Rigore per approfondire i posticipi di Serie A e B. Lo show serale, però, non ottenne lo stesso share della domenica pomeriggio e fu interrotto a metà stagione.

Dal prossimo settembre cosa subentrerà al suo posto? Pare che l’intenzione del direttore di rete Ludovico Di Meo sia quello di trasmettere una serie di documentari.

Per saperne di più

Il programma è stato condotto dal 1993 al 2001 da Fabio Fazio insieme a Marino Bartoletti, dal 2001 al 2011 da Simona Ventura, dal 2011 al 2013 da Victoria Cabello, dal 2013 al 2017 da Nicola Savino e dal 2017 da Luca e Paolo affiancati da Mia Ceran. Quelli che il calcio si ispira sotto molteplici aspetti a una precedente trasmissione di Rai 3, intitolata Va’ pensiero. La trasmissione, ideata da Aldo Zappalà, venne timonata da Andrea Barbato, Galeazzo Benti e Oliviero Beha nella seconda metà degli anni ottanta.