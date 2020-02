Zdenek Zeman commenta con una brutta battuta l’ascesa del calcio femminile in Italia: “Di solito le donne stanno in cucina”

Zdenek Zeman, al termine della cerimonia della panchina d’oro a Coverciano, ha commentato con una battuta infelice l’ascesa del calcio femminile. Per fortuna il mondo del calcio veste anche donna e i mondiali disputati la scorsa estate sono stati un grande orgoglio della nostra nazione.

LE DICHIARAZIONI DI ZEMAN

Il tecnico ha espresso inizialmente anche i problemi del calcio maschile.“In Italia abbiamo tanti problemi già con il calcio maschile. Abbiamo visto che Serie B e Serie C hanno tanti problemi e di solito le donne venivano sempre dopo nel calcio. Vedremo adesso se riusciranno fare un altro passo in avanti”.

Zeman ha commentato con una brutta uscita il divario tra il mondo maschile e quello femminile: “Se è una questione di cultura? Anche, di solito in Italia le donne sono in cucina. Se è una cosa gravissima? Non lo so, certo anche gli uomini devono mangiare”.

Una dichiarazione forse non voluta ma sicuramente triste e deplorevole. Il calcio femminile sta crescendo e sicuramente nei prossimi anni l’evoluzione permetterà anche alle donne di avere tutte le soddisfazioni che meritano e Zeman si ricrederà.

