1 Eventi storici

14 – Agrippina maggiore ed il piccolo “Caligola” lasciano Roma per raggiungere Ara Ubiorum (attuale Colonia) e ricongiungersi a Germanico Giulio Cesare.

1012 – Consacrazione di papa Benedetto VIII

1190 – Terza crociata: i crociati guidati da Federico Barbarossa e Federico VI di Svevia vincono la battaglia di Iconio contro il Sultanato di Rum

1198 – Incoronazione di Federico II Hohenstaufen come re di Sicilia nella cattedrale di Palermo

1450 – I ribelli di Jack Cade vengono scacciati da Londra dalle truppe lealiste, facendo crollare la ribellione

1593 – Le accuse di eresia al commediografo Thomas Kyd portano ad un mandato di arresto per Christopher Marlowe

1631 – A Dorchester (Massachusetts), John Winthrop il Vecchio presta giuramento e diviene il primo governatore del Massachusetts

1652 – Il Rhode Island approva la prima legge che rende la schiavitù illegale nel Nord America

1743 – Il papa Benedetto XIV pubblica la Lettera Nimiam licentiam, sulla deplorevole facilità con cui si deroga alle norme sulla celebrazione dei matrimoni

1765 – Il fuoco distrugge un quartiere della città di Montréal, Quebec

1783 – Saint John, Nuovo Brunswick, Canada – I primi Lealisti dell’Impero Unito raggiungono Parrtown

1803 – Guerre napoleoniche: Il Regno Unito revoca il trattato di Amiens e dichiara guerra alla Francia

1804 – Napoleone Bonaparte viene proclamato imperatore dal senato francese

1848 – Apertura della prima Assemblea nazionale tedesca (Nationalversammlung) a Francoforte sul Meno, Germania

1863 – Guerra di secessione americana: ha inizio l’assedio di Vicksburg (finirà il 4 luglio)

1869 – Resa della Repubblica di Ezo al Giappone e sua dissoluzione

1896 – Nel campo di Chodynka, presso Mosca, 1.389 persone muoiono schiacciate dalla folla riunitasi per festeggiare l’incoronazione di Nicola II di Russia

1900 – Il Regno Unito proclama un protettorato su Tonga

1910 – La Terra passa attraverso la coda della cometa di Halley

1917 – Prima guerra mondiale: il Selective Service Act viene approvato dal Congresso degli Stati Uniti e dà al presidente il potere di arruolare soldati di leva

1933 – New Deal: il presidente Franklin Delano Roosevelt firma l’atto di creazione della Tennessee Valley Authority

1944Seconda guerra mondiale: battaglia di Monte Cassino – I tedeschi evacuano Montecassino e le forze alleate catturano la roccaforte dopo una resistenza di quattro lunghi mesi.

Seconda guerra mondiale: Inizia la deportazioni dei Tartari di Crimea da parte del governo sovietico

1948 – Il primo Yuan legislativo della Repubblica Cinese si riunisce ufficialmente a Nanchino

1951 – Il Consiglio di sicurezza dell’ONU condanna Israele per l’attacco alla Siria, e ingiunge allo Stato ebraico di far rientrare gli abitanti espulsi

1951 – Ruben Rausing presenta la prima confezione per alimenti in Tetra Pak

1953 – Rogers Dry Lake, California: Jacqueline Cochran diventa la prima donna a superare la barriera del suono (volò con un F-86 Sabrejet ad una velocità media di 1.049,83 km/h)

1956 – Prima ascensione sul Lhotse da parte di una spedizione svizzera

1958 – Un F-104 Starfighter stabilisce il record mondiale di velocità a 2.259,82 km/h

1969 – Programma Apollo: lancio dell’Apollo 10

1974 – Nell’ambito del progetto Buddha sorridente, l’India fa detonare con successo la sua prima arma nucleare, diventando la sesta nazione a disporre di tale tipo di armamento

1976 – Si accentua il clima di terrore in Argentina dopo il colpo di Stato; ritrovati centoventisei cadaveri crivellati da raffiche di mitra; le persone sequestrate e scomparse (desaparecidos) salgono a diverse centinaia

1980 – Il monte Sant’Elena, nello stato di Washington, erutta uccidendo 57 persone e causando danni per 3 miliardi di dollari

1986 – Papa Giovanni Paolo II pubblica l’enciclica Dominum et Vivificantem, sullo Spirito Santo nella vita della Chiesa e del mondo

1990 – Il TGV Atlantique n.25 (TVG325) conquista il record di velocità per mezzi ferroviari convenzionali raggiungendo i 515,3 km/h

1993 – Dopo undici anni di latitanza, all’alba viene arrestato il boss mafioso Nitto Santapaola. Si nascondeva in Sicilia, nelle campagne di Mazzarrone (Catania)

1995 – Alain Juppé diventa primo ministro di Francia

1998Caso antitrust Microsoft: Il Dipartimento della giustizia degli Stati Uniti e 20 stati americani aprono un procedimento dell’antitrust contro la Microsoft.

Seconda conferenza ministeriale a Ginevra (Svizzera) dell’Organizzazione mondiale del commercio

1999 – Carlo Azeglio Ciampi inizia il suo mandato di presidente della Repubblica

2005 – Durante una spedizione italiana sull’Annapurna, una valanga travolge gli alpinisti, causando la morte di Christian Kuntner, originario dell’Alto Adige

2006 – Il Nepal con una risoluzione del parlamento si dichiara stato laico

2018 – All’aeroporto di L’Avana, un aereo in fase di decollo si schianta al suolo provocando la morte di 107 passeggeri