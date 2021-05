Dai creatori di Dark, arriverà prossimamente su Netflix la serie 1899: un viaggio ricco di speranza si trasformerà in un incubo

Condividendo sui propri canali ufficiali il primo teaser del progetto, Netflix annuncia la messa in produzione di “1899” la nuova serie creata dagli autori di Dark Jantje Fries e Boran bo Odar.

Trama e cast

Dalle immagini ricche di tensione rilasciate in rete, non trapelano molti dettagli circa la trama dello show ma – per quanto ne sappiamo – “1899” dovrebbe seguire il viaggio di un gruppo di persone dall’Europa a New York in cerca di nuovi slanci per il futuro.

L’epopea, però, si trasformerà ben presto in un incubo: i viaggiatori, infatti, si imbatteranno in una seconda nave in viaggio verso l’Oceano Atlantico e quello che vi troveranno all’interno sconvolgerà, forse per sempre, le loro vite.

Il ricchissimo cast della serie, in arrivo prossimamente in streaming, annovera tra gli altri: Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, Miguel Bernardeau, e Emily Beecham.

Come in un videogame

Dopo aver riscritto i canoni della sceneggiatura a più piani, con “1899”, Boran bo Odar e Jantje Fraser puntano a sconvolgere anche i moduli produttivi dei contenuti in streaming: la loro nuova serie sarà infatti girata in Germania in uno studio completamente dedicato alle “produzioni virtuali”, il primo in tutta Europa, chiamato Volume.

Esso è provvisto di un ampio schermo LED che, sfruttando la tecnologia “Unreal Engine”, tipica dei videogame, offre, attraverso sfondi assolutamente realistici, l’illusione che sia stia girando in esterno.