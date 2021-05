Dopo tanta attesa, Netflix ha finalmente rivelato la data d’uscita della seconda stagione di Summertime. Tra un mese, il pubblico assisterà al proseguimento delle avventure di Summer e Alessandro

Netflix ha finalmente svelata la data d’uscita dell’attesissima serie Summertime 2. La seconda stagione dell’originale serie italiana prodotta da Cattleya arriverà giovedì 3 Giugno. Esattamente a un mese di distanza da oggi, sarà quindi possibile vedere il proseguimento delle avventure di Alessandro (Ludovico Tersigli), Summer (Coco Rebecca Edogamhe) e tutti i loro amici.

Già da tempo, Netflix aveva rilasciato un teaser trailer che annunciava l’arrivo per Giugno di Summertime 2, e adesso è solo question di tempo. Per quanto riguarda la trama, non sappiamo con sicurezza su cosa verterà la seconda stagione, anche se molto probabilmente proseguirà proprio dove si era interrotto l’ultimo episodio. Nell’ottavo episodio, la fine delle vacazne coincideva con la di Alessandro per la Spagna, visto l’opportunità che gli era stato offerta per ritornare a correre in pista con la moto.

E’ molto probabile che la nuova stagione di Summertime si rivelerà un successo senza precedenti, così come era avvenuto con la prima stagione. Il costante binge-watching da parte degli utenti della piattaforma ha fatto si che la serie di Lorenzo Sportiello e Francesco Lagi, diventasse uno dei prodotti originali di Netflix Italia più visti e apprezzati dell’ultimo periodo. In poco tempo, infatti, Summertime ha raggiunto un grado di popolarità paragonabile a quelli di altri fenomeni televisivi, come per esempio Baby.

Oltre ai due protagonisti, è previsto anche il ritorno di Dario (Andrea Lattanzi), Sofia (Amanda Campana), Edo, (Giovanni Maini), eBlue (Alicia Ann Edogamhe). Per la regia è previsto il ritorno di Francesco Lagi, già visto nelle vesti di co-regista e co-autore della prima stagione; mentre Daniela Gambaro, Luca Giordano e Vanessa Picciarelli si occuperanno della sceneggiatura. Summertime riporterà il pubblico tra le atmosfere estive della costa adriatica, grazie anche al sostegno della Emilia-Romagna Film Commission.