“9 minuti con l’Arcivescovo” – 24° conversazione con Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi

di Redazione ZON

Ritorna, oggi, 30 maggio 2025, l’appuntamento con “9 minuti”, la video-intervista dell’ultimo venerdì del mese all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi.

L’Arcivescovo ha espresso alcune considerazioni su Papa Leone, per poi commentare lo sterminio e le guerre in atto e, quindi, segnalare eventi che, in questi tempi tanto complessi, ispirano speranza, come la mostra dedicata a Francesco d’Assisi che sarà inaugurata oggi pomeriggio al Tempio di Pomona e l’apertura della Concattedrale ad Acerno, nell’ambito degli eventi giubilari della Nostra Arcidiocesi. Annunciati, infine, diversi trasferimenti disposti per i sacerdoti e cambi al vertice presso gli uffici diocesani.