A Padova una giovane mamma ha perso la sua battaglia contro il cancro. Sulla tomba della donna l’iban per far studiare sua figlia

Incredibile gesto d’amore a Padova. Sonia Campagnolo, una giovane donna di 47 anni ha perso la sua battaglia contro il cancro, ma ha trovato comunque il modo per aiutare sua figlia Lisa a studiare. L’idea avuta dalla donna rivela un fortissimo desiderio di poter sostenere la figlia, nonostante tutto. La storia di Padova ha commosso il mondo del web e non solo, ecco cosa ha fatto mamma Sonia.

Potrebbe interessarti:

Lisa ha 22 anni, frequenta la facoltà di giurisprudenza e sogna di laurearsi. La vita della sua mamma è stata spezzata da un tumore a fegato e pancreas, dopo oltre un anno di lotta. Sonia Campagnolo, di Carmignano di Brenta (Padova) gli ultimi istanti della sua vita li ha impiegati per aiutare sua figlia Lisa.

Come da ultime volontà, la donna ha chiesto che sulla sua epigrafe, fosse riportato un codice Iban. Un gesto di estrema dolcezza, una disperata invocazione di aiuto per contribuire al futuro di sua figlia. Le donazioni raccolte infatti, potranno essere impiegate dalla studentessa di Padova per completare gli studi.

Come riporta il Gazzettino, tramite l’epigrafe Sonia ha chiesto un aiuto per la sua ragazza: “Il tuo fiore sia un’offerta a sostegno di Lisa“, si legge. Ed eccolo l’Iban, che ha come causale “in memoria di Sonia”: IT96E0103062470000001807112.

La storia di Padova racconta l’estremo gesto compiuto da una madre in fin di vita nei confronti della figlia. L’idea avuta dalla donna offre un supporto concreto alla giovane e prova a sostituire almeno in parte l’assenza fisica di Sonia. Le immagini dell’epigrafe hanno fatto il giro del web attirando l’attenzione di ogni fascia d’età. Sono infatti partite le prime donazioni a sostegno della 22enne che grazie a mamma Sonia potrà laurearsi in giurisprudenza, coronando così il sogno di entrambe.