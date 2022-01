A quando la Superluna? In arrivo la prima luna piena del 2022

Sarà martedì 18 Gennaio il primo giorno del 2022 in cui sarà possibile osservare la prima luna piena dell’anno. In quella data, avverrà infatti il plenilunio ( o appunto Luna piena), ovvero quella fase della Luna durante la quale l‘emisfero lunare illuminato dal Sole è interamente visibile dalla Terra. Questo avviene perchè la posizione del satellite è opposta a quella del Sole rispetto alla Terra. Di conseguenza, esso risulterà visibile per l’intera notte.

Per avere la Superluna, termine utilizzato dai media per indicare il “plenilunio al perigeo”, bisognerà invece aspettare l’arrivo dei mesi estivi. La Superluna indica infatti la coincidenza di una Luna piena con la minore distanza tra Terra e Luna; causando l’effetto di un aumento delle dimensioni apparenti del satellite visto dal nostro pianeta.

Mentre, invece, il 16 Maggio ci sarà una eclissi totale di Luna, che perà sarà visibile dalla Terra solo in modo parziale.

Il sito ufficale del Meteo.net ha infatti riportato l’intero calendario lunare del 2022 da seguire:

18 gennaio 2022

16 febbraio 2022

18 marzo 2022

16 aprile 2022

16 maggio 2022

14 giugno 2022 (Superluna)

13 luglio 2022 (Superluna)

12 agosto 2022

10 settembre 2022

9 ottobre 2022

8 novembre 2022

8 dicembre 2022

Fra due momenti di Luna piena passano in media 29 giorni, 12 ore e 44 minuti. Questo intervallo è chiamato mese sinodico, o lunazione. È il tempo che la Luna impiega per riallineare la sua posizione con il Sole e la Terra. Questo intervallo, fra due pleniluni, è una media, perché vi sono delle irregolarità nel moto lunare. Il mese sinodico non va confuso con il mese siderale, che è il tempo impiegato dalla Luna per ruotare intorno alla Terra per 360°.

