Oroscopo di Paolo Fox oggi, Lunedì 17 Gennaio 2022

Ariete Una parte di voi vorrebbe contrastare tutti i problemi del momento, un’altra parte vorrebbe ricevere subito un premio o una soddisfazione. Adesso non è il caso di affrettare i tempi. Questo è un oroscopo evolutivo, più andiamo avanti verso la primavera e più ci saranno soddisfazioni anche se in questo lunedì l’astrologo vi trova molto agitati. È anche vero che in famiglia le responsabilità aumentano e questo vale soprattutto per le persone che hanno qualche anno in più.

Toro Vivete di trasformazioni. Anche se non tutti vogliono modificare la propria vita, questo periodo con Urano nel segno, vi porterà a trovare soluzioni diverse. Addirittura, c’è chi può e vuole cambiare casa, luogo dove vive, c’è anche chi si impegna in un trasloco, altri vogliono semplicemente cambiare aria. Nonostante la vostra natura piuttosto stabile, cercate opportunità diverse.

Gemelli In questo inizio di settimana bisogna fare i contri con qualche piccolo dubbio che può riguardare anche l’amore. In ogni modo, nel complesso resta una giornata valida. Concentratevi molto su questo Mercurio favorevole che in astrologia rappresenta spostamenti, cambiamenti, novità che possono essere importanti anche nelle prossime settimane.

Cancro La Luna si trova nel vostro spazio zodiacale, e questo da una parte porta fiducia ma dall’altra può portare anche un po’ di agitazione di troppo. Cercate di “far passare la nottata” ovvero di far trascorrere questa Venere opposta per arrivare poi ad una condizione migliore che ci sarà tra poche settimane. E’ come se stessi uscendo fuori dal tunnel.

Leone In questo momento avete una grande voglia di ribellarvi, una grande voglia di espandervi e soprattutto di ricevere gratifiche. Possono arrivare buone novità, tra l’altro martedì e mercoledì saranno giornate con la Luna nel vostro segno quindi le prossime 48 ore sono molto efficaci dal punto di vista degli incontri e delle risorse.

Vergine Continua quest’onda favorevole per il vostro segno che è tra i protagonisti sia della fine dello scorso anno che di questo 2022. Ci saranno sicuramente alcuni che diranno di non averci visto molto chiaro. Tutto dipende dalle singole capacità però la potenzialità c’è. Andate avanti sia nel lavoro che in amore.

Bilancia Dovete fare i passi giusti, senza precipitarvi sulle cose. Questo vale soprattutto per quelli che in amore sono dubbiosi o semplicemente amano il partner ma hanno dovuto affrontare grandi problemi per la casa. In questo periodo sarà molto importante scoprire la verità di un sentimento, questo vale in particolare per chi da poco frequenta una persona.

Scorpione Organizzate questa giornata senza situazioni brusche, senza andare incontro a problemi che possono nascere dal fatto che voi siete sempre piuttosto impetuosi nel dare risposte agli altri, nel definire quello che siete, quello che valete davvero. Martedì e mercoledì potrebbero essere giornate polemiche, pungenti. Inizio di settimana un po’ faticoso.

Sagittario Il vostro è sempre un cielo importante al punto che molti di voi si innamoreranno entro primavera, potranno vivere belle emozioni. I rapporti più efficaci sono coi segni Ariete, Leone, Capricorno e anche Acquario: tutte le persone che vi danno libertà, senso di giustizia e affidabilità saranno premiate.

Capricorno Torna una fase migliore. Ogni tanto avete bisogno delle vostre pause di recupero, adesso però si riparte. Le giornate di giovedì, venerdì e sabato sono molto interessanti proprio dal punto di vista delle emozioni e mercoledì in particolare avrete un oroscopo speciale, con la riconquista delle proprie emozioni.

Acquario Pare che in questo momento voi siate molto turbati, non sapete se fare o non fare una certa cosa. Gli inizi di questa settimana sono un po’ turbolenti, martedì e mercoledì la Luna sarà anche opposta quindi nonostante un buon successo personale bisogna rimettersi in gioco e cercare di capire quali sono le cose più importanti da vivere. In amore non bisogna fare passi falsi. Incontri importanti in vista. E se già avete una storia, con Venere nel segno da Marzo si ripartirà.