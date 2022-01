La Sposa: anticipazioni seconda puntata 23 Gennaio 2022

La Sposa: si accende finalmente il triangolo Italo-Maria-Antonio. Ecco cosa succederà nella puntata in onda domenica prossima su Raiuno

Andrà in onda domenica 23 Gennaio 2022, alle 21.25 su Raiuno, la seconda puntata de “La Sposa”, miniserie in tre puntate per la regia di Giacomo Campiotti, con protagonista la versatile Serena Rossi.

Nei due episodi che vedremo, l’autopsia sul corpo di Giorgia scagionerà finalmente Italo da ogni accusa: l’uomo, interpretato da Giorgio Marchesi, è tuttavia ancora provato dalla morte della moglie, tanto che tenterà di togliersi la vita. Un gesto estremo dal quale solo Maria riuscirà a dissuaderlo.

Nel frattempo, la ragazza riceve delle brutte notizie dalla Calabria: suo fratello si è gravemente ammalato di tifo, per questo decide di tornare al paese per stargli più vicino. In quel frangente, Italo le chiederà di non tornare mai più al Nord, mettendo così di fatto fine a un matrimonio per procura che nessuno dei due ha mai realmente desiderato.

Tornata al paese, Maria scopre che le condizioni di suo fratello sono migliorate: merito di Antonio (Mario Sgueglia) che ha insistito affinchè il ragazzo fosse ricoverato in una clinica specializzata. I telespettatori de La Sposa a questo punto scopriranno che Antonio e Maria in passato si sono amati profondamente. I due, più vicini che mai dopo aver scampato il peggio, si scambieranno un bacio appassionato.

Sul finire della puntata, Maria appare quindi tra due fuochi: nei giorni trascorsi al paese, ha pensato spesso a Vittorio e Paolino, ma soprattutto ad Italo che – a sorpresa – è giunto in Calabria per riportarla a casa con sè.