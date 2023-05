A Salerno l’iniziativa “Ben-essere Mamma” 2023

di Rita Milione

In occasione della Festa della Mamma 2023, il Servizio Integrativo per la Prima Infanzia “Mamme in rete” ed il Centro Socio Aggregativo “Il Girasole”, organizzano in collaborazione con il Centro Antiviolenza “Febe” e Casa Rifugio “La Crisalide” l’iniziativa “Ben-essere Mamma” che si terrà venerdì 12 maggio alle ore 16:00 presso la terrazza del Bar “Imbarchiamo”, pontile Edilport, Molo Manfredi a Salerno. L’evento è dedicato alle mamme che, nel corso di questo pomeriggio di relax e benessere, potranno partecipare gratuitamente ad una lezione di pilates seguita da aperitivo.

Interverranno Luisa Citro Calabrese, comitato pari opportunità ordine degli avvocati di Nocera Inferiore e Lucia Scannapieco, Presidente C.A.M. telefono azzurro Salerno.

Sarà presente anche Roberta Bolettieri, Presidente Centro Antiviolenza “Febe” e Casa Rifugio “La Crisalide” di Salerno che ringraziamo per la fondamentale collaborazione ad un’importante iniziativa per le mamme affinché possano vivere un’esperienza rigeneratrice pensata esclusivamente per loro.

Gli enti organizzatori comunicano inoltre che, in caso di condizioni metereologiche avverse, l’iniziativa sarà rimandata a lunedì 15 maggio 2023.

Ricordiamo che il Servizio “Mamme in rete” ed il Centro “Il Girasole” sono gestiti dalla Cooperativa Sociale “Fili d’erba” in convenzione con il Comune di Salerno, Settore Politiche Sociali.

Come per le varie ricorrenze annuali, tutti i Centri ed i Servizi gestiti dalla Cooperativa “Fili d’erba” organizzano attività a tema per la Festa della mamma. Tra queste abbiamo il laboratorio di riciclo creativo “Una Bacheca per la mamma!” che sarà realizzato insieme alle mamme presso lo spazio gioco “Primi passi” di Sarconi ed il micronido “Crescere insieme” di Buccino