Elodie vince il suo primo David di Donatello: la sorpresa della cantante

di Redazione ZON

Grande sorpresa, ieri sera durante le premiazioni dei David di Donatello, per Elodie per aver vinto il suo primo premio cinematografico italiano. La cantante romana ha vinto nella categoria Miglior Canzone con “Proiettili”, colonna sonora del film “Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa. Il brano è stato composto da Elisa Toffoli, Emanuele Triglia e Joan Thiele con cui Elodie duetta.

A fare il giro dei social è stata la reazione della cantante alla consegna del David: “Sono veramente molto, molto emozionata. Non me l’aspettavo, ma perché io non vinco mai – ha detto Elodie sul palco – comunque non è questo l’importante. L’importante è avere l’opportunità di fare cose belle, di incontrare persone generose”.

Proiettili (Ti mangio il cuore) – Significato

Il singolo di Elodie con Joan Thiele dal titolo “Proiettili“ è tema della colonna sonora a originale del film “Ti mangio il cuore”, esordio cinematografico dell’artista. Il film è stato presentato nella sezione “Orizzonti” alla 79° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e sarà al cinema dal 22 settembre.

Prodotta da Joan Thiele ed Emanuele Triglia che ne hanno curato anche la scrittura insieme a Elodie ed Elisa, “Proiettili” si presenta come una storia d’amore, ma soprattutto di coraggio: “che la paura è un viaggio e forse ne ho bisogno per essere pronta ad avere coraggio“.

Testo