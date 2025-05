A2, portavalori si ribalta: grave una guardia giurata

di Redazione ZON

A2 – Momenti di paura questa mattina lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione sud, a circa un chilometro dallo svincolo di Sala Consilina. Un portavalori si è improvvisamente ribaltato, causando il grave ferimento di una delle due guardie giurate a bordo. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Illeso l’altro collega.

Nonostante l’incidente, i disagi al traffico sono stati contenuti. Sul luogo dell’accaduto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i tecnici dell’Anas. Gli agenti della Polizia Stradale sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.