“Abitatori del tempo. L’impegno civile della letteratura”, a Salerno il quarto appuntamento con Dario Franceschini

di Redazione ZON

Prosegue il ciclo di incontri “Abitatori del tempo. L’impegno civile della letteratura”, organizzato dalla Delia Agenzia Letteraria e dall’Associazione Culturale Mare Sole e Cultura, con il sostegno della Regione Campania tramite Scabec, in collaborazione con la Camera di Commercio di Salerno e la Fondazione Carisal.

Questo appuntamento vedrà protagonista Dario Franceschini, autore del romanzo “Aqua e tera” (La nave di Teseo).

L’incontro

Dario Franceschini ci guiderà nella Ferrara dello squadrismo fascista, ricostruendo l’amore tra due ragazze sullo sfondo di un periodo storico segnato da conflitti sociali e violenza politica.

Programma:

Saluti iniziali: Tino Iannuzzi

Tino Iannuzzi Dialogo con l’autore: Oreste Lo Pomo, Direttore TG3 Campania

Il romanzo: un viaggio tra storia e sentimenti

Dopo il primo conflitto mondiale, le campagne ferraresi diventano teatro di rabbia e miseria. La storia si dipana tra gli ideali delle leghe rosse e la reazione delle squadre fasciste, seguendo le vicende delle famiglie Callegari, lavandaie alle prese con la durezza della vita, e due giovani donne, Tina e Lucia, figlie di fazioni opposte, che trovano l’amore in un clima di odio e divisioni.

L’autore: Dario Franceschini

Ex Ministro della Cultura per sette anni, Franceschini è anche un autore di grande talento. Il suo primo romanzo, “Nelle vene quell’acqua d’argento”, ha vinto prestigiosi premi letterari in Francia e Italia. Altri suoi lavori, come “La follia improvvisa di Ignazio Rando” e “Daccapo”, testimoniano il suo profondo impegno narrativo. I suoi libri sono tradotti in Francia per Gallimard.