Coperchia, tutto pronto per la festa di “Sant’Antuono”

Anche quest’anno la comunità di Pellezzano si prepara a celebrare i solenni festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali. L’evento, organizzato dal Comitato Festa “San Nicola” di Coperchia, in collaborazione con l’Associazione “Pellegrini di Speranza” e con il patrocinio del Comune di Pellezzano, avrà luogo venerdì 17 gennaio.

La ricorrenza

La ricorrenza, che affonda le sue radici nel XIII secolo, quando fu celebrata per la prima volta a Macerata Campania, rappresenta un momento di profonda devozione, arricchito da antiche tradizioni e da un forte spirito comunitario. La giornata sarà scandita da un ricco programma di eventi religiosi e culturali:

Ore 19.00: Celebrazione Eucaristica presso la Chiesa dei Santi Nicola e Matteo nella frazione di Coperchia;

Celebrazione Eucaristica presso la Chiesa dei Santi Nicola e Matteo nella frazione di Coperchia; Ore 19.45: Solenne benedizione del fuoco e degli animali domestici, simbolo di purificazione e rinnovamento, presso l’Oratorio di San Nicola;

Solenne benedizione del fuoco e degli animali domestici, simbolo di purificazione e rinnovamento, presso l’Oratorio di San Nicola; Ore 20.00: Accensione del suggestivo Falò di Sant’Antuono, seguito da degustazioni di prodotti tipici locali e da una serata di festa con musica e balli tradizionali;

Accensione del suggestivo Falò di Sant’Antuono, seguito da degustazioni di prodotti tipici locali e da una serata di festa con musica e balli tradizionali; Ore 21.00: Chiusura della serata con l’estrazione della lotteria dedicata al Santo.

Un appuntamento che non si limita al solo aspetto religioso ma diventa anche un momento di aggregazione sociale, con l’accensione del falò che simboleggia la luce della speranza e la purificazione dell’anima. La festa si colloca in un anno speciale per la Chiesa, che celebra il Giubileo della speranza, un richiamo a vivere con fede e ottimismo.

Il Sindaco di Pellezzano Francesco Morra ha espresso gratitudine per Don Antonio Pagano, parroco della Chiesa di Coperchia, e per i membri del Comitato Festa “San Nicola“, che collaboreranno per la buona riuscita dell’evento.

L’intera comunità di Pellezzano invita tutti a partecipare a questa festa, che unisce spiritualità, cultura e convivialità, celebrando l’eredità di un’antica tradizione che continua a illuminare il cammino della comunità.