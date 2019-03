1 Eventi storici

196 a.C. – Sale al trono egizio Tolomeo V

1 a.C. – Data tradizionalmente indicata come concepimento di Gesù

1272 – Gregorio X è consacrato Papa della Chiesa cattolica

1306 – Robert I di Scozia ed Elisabetta de Burgh (1289-1327) sono incoronati re e regina di Scozia

1309 – Papa Clemente V scomunica Venezia e tutti i veneziani con la sua bolla In Omnem.

1513 – (e non 1512 come spesso citato) – l’esploratore Juan Ponce de León avvista per la prima volta la terra del Nord America (specificatamente la futura Florida) confondendola per una nuova isola; successivamente, il 2 aprile, approderà sulla costa orientale della terra scoperta

1625 – Carlo I d’Inghilterra diventa re d’Inghilterra e Scozia

1638 – Calabria: Terremoto del 27 marzo 1638

1782 – Charles Watson-Wentworth, marchese di Rockingham diventa primo ministro della Gran Bretagna

1794 – Svezia e Danimarca firmano un patto di neutralità.

1799 – Nella guerra austro-francese il generale Scherer mette in fuga Ferdinando III di Toscana.

1836 – Rivoluzione del Texas: Massacro di Goliad – Antonio López de Santa Anna (Santa Ana) ordina all’esercito messicano l’uccisione di 400 texani

1855 – USA: il geologo canadese Abraham Gesner brevetta il cherosene (o kerosene) distillato dal petrolio

1861 – Torino: dopo un discorso alla Camera di Cavour, Roma viene indicata come Capitale del Regno d’Italia

1871 – Primo incontro internazionale della storia del rugby a 15 a Edimburgo: Scozia – Inghilterra 4-1

1886 – Milano, salone del Consolato operaio in via Campo Lodigiano: prima esecuzione pubblica, ad opera della Corale Gaetano Donizetti, dell’Inno dei lavoratori, con testo scritto da Filippo Turati su musica di Amintore Claudio Flaminio Galli.

1933 – Reginald Gibson ed Eric William Fawcett scoprono il polietene (o polietilene)

1938 – Battaglia di Tai er zhuang

1941 – Attacco su Pearl Harbor: la spia giapponese Takeo Yoshikawa giunge a Honolulu Hawaii ed inizia a studiare la flotta degli Stati Uniti di stanza a Pearl Harbor

Sostenuto dalla Gran Bretagna si insedia il nuovo re Pietro II di Jugoslavia

Termina, con la vittoria degli inglesi sulle truppe italiane, la battaglia di Cheren, che apre agli Alleati la conquista dell’Eritrea.

1952 – Fallisce un attentato contro il cancelliere della Germania Ovest Konrad Adenauer

1958 – Nikita Khruščёv diventa primo ministro dell’Unione Sovietica

1964 – Alle 17:36 locali, il più potente terremoto mai registrato negli USA (magnitudo 9.2 della Scala Richter) colpisce l’Alaska centro-meridionale: 125 le vittime e ingenti i danni specie nella città di Anchorage

1969 – Lancio del Mariner 7

1975 – Esce nella sale il primo film della saga di Fantozzi

1977 – Disastro aereo di Tenerife (Isole Canarie): due Boeing 747 vengono a collisione: 583 le vittime

1985 – Roma: le Brigate Rosse uccidono all’Università di Roma dove insegnava, l’economista Ezio Tarantelli

1993 – Jiang Zemin è indicato come presidente della Repubblica Popolare Cinese

Albert Zafy diviene presidente del Madagascar

Mahamane Ousmane diviene presidente del Niger

1994 – In Italia si svolgono le elezioni politiche che vedono, per la prima volta, la vittoria di Silvio Berlusconi e della coalizione di centrodestra, sulle due coalizioni di centro e di sinistra

2002 – Un attacco suicida uccide ventotto persone a Netanya, Israele

2009 – In Indonesia cede una diga di un lago artificiale, uccidendo 99 persone.