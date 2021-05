1 Eventi storici

1241 – Mar Tirreno: davanti all’isola del Giglio la flotta di Federico II e quella di Pisa attaccano le navi di Genova con a bordo dei prelati diretti al concilio indetto da papa Gregorio IX, catturandoli

1497 – Consacrazione della Certosa di Pavia

1512 – Roma, inizio del Quinto Concilio Ecumenico Lateranense

1791 – La Dieta polacca proclama la Costituzione del 3 maggio (prima costituzione moderna in Europa, seconda nel mondo)

1808Spagna: rivolta a Madrid contro l’occupazione di Napoleone Bonaparte, i massacri del popolo da parte dei francesi ispireranno i quadri di Francisco Goya, tra cui la tela Il 3 maggio 1808

Guerra di Finlandia: La Svezia perde la fortezza di Sveaborg, che viene conquistata dalla Russia

1810 – Lord Byron nuota nell’Ellesponto

1815 – Guerra austro-napoletana: l’esercito austriaco sconfigge le truppe del Regno di Napoli comandate da Gioacchino Murat nella battaglia di Tolentino.

1860 – Carlo XV di Svezia-Norvegia viene incoronato re di Svezia

1867 – La Compagnia della Baia di Hudson rinuncia a tutte le pretese sull’Isola di Vancouver

1912 – Le prime vittime del Titanic vengono seppellite ad Halifax, in Nuova Scozia

1916 – I leader della Sollevazione di Pasqua vengono giustiziati a Dublino

1923 – Jacopo Gasparini (1879 – 1941) viene eletto Governatore d’Eritrea. Rimarrà in carica fino al 1928

1933 – Nellie Taylor Ross diventa la prima donna a dirigere la Zecca degli Stati Uniti

1937 – Via col vento, un romanzo di Margaret Mitchell, vince il Premio Pulitzer

1939 – Stalin nomina ministro degli Esteri Molotov

1941 – Dopo l’intervento delle truppe tedesche la Grecia si arrende all’Italia

1945 – Seconda guerra mondiale: affondamento delle prigioni galleggianti: Cap Arcona, Thielbek e Deutschland da parte della RAF nella Baia di Lubecca

1946 – Il Tribunale Militare Internazionale per l’Estremo Oriente inizia i suoi lavori a Tokyo, contro 28 rappresentanti dell’esercito e del governo giapponese, accusati di crimini di guerra e crimini contro l’umanità

1947 – La nuova Costituzione postbellica del Giappone entra in vigore

1951Apertura della Royal Festival Hall di Londra

Jōsei Toda diventa il secondo Presidente della Soka Gakkai

1952 – I tenenti colonnelli statunitensi Joseph O. Fletcher e William P. Benedict atterrano con un aereo sul Polo Nord geografico

1956 – Prima edizione dei campionati del mondo di Jūdō

1960 – Daisaku Ikeda diventa il terzo Presidente dell Soka Gakkai

1968 – Parigi, prime cariche della polizia contro studenti in protesta: è l’inizio del Maggio francese

1970 – San Leonardo Murialdo viene proclamato santo da papa Paolo VI

1979 – Regno Unito, Margaret Thatcher viene nominata Primo Ministro

1982In Polonia, a Varsavia e in altre città, le manifestazioni di Solidarność si scontrano con la polizia

Guerra delle Falkland: Il cacciatorpediniere Type 42 HMS Sheffield viene colpito e affondato da un missile Exocet

1991Viene firmata la Dichiarazione di Windhoek

Viene trasmesso l’ultimo episodio della soap opera Dallas

1998 – Alle 00.08 Jacques Chirac e Helmut Kohl firmano l’accordo sulla nomina del presidente della Banca centrale europea: è la nascita dell’euro. Provvisoriamente vale 1936,27 lire italiane

2002 – L’euro diventa la valuta ufficiale dei paesi dell’Unione Monetaria Europea

2005 – Dopo 35 anni, la Corte di Cassazione assolve tutti gli imputati della Strage di Piazza Fontana e condanna al pagamento delle spese processuali i parenti delle vittime e le parti civili

2018L’Academy Awards espelle l’attore Bill Cosby ed il regista Roman Polański in seguito alle accuse mosse contro di loro

Per la prima volta dal 1983, si risveglia il vulcano Kīlauea alle Hawaii