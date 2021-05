1 Eventi storici

351 – Il cesare Costanzo Gallo raggiunge la sua nuova capitale, Antiochia: nel cielo della città compare una croce.

558 – A Costantinopoli crolla la cupola dell’Hagia Sophia. Giustiniano I ne ordina l’immediata ricostruzione

1274 – In Francia si apre il Secondo Concilio di Lione per regolamentare l’elezione del Papa

1348 – Apre l’Università Carolina di Praga, la più antica dell’Europa centrale

1369 – Košice è la prima città in Europa ad ottenere uno stemma civico

1624 – Una grave epidemia di peste colpisce Palermo a seguito dell’arrivo di un galeone tunisino nel porto della città

1664 – Re Luigi XIV inaugura la Reggia di Versailles

1824 – Per la prima volta viene eseguita la Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven, alla Porta di Carinzia a Vienna

1832 – la Convenzione di Londra stabilisce le condizioni per l’indipendenza della Grecia, al termine della decennale Guerra d’indipendenza. Otto di Wittelsbach viene scelto come Re

1847 – A Filadelfia, viene fondata l’American Medical Association (AMA)

1861 – La Virginia secede dagli Stati Uniti d’America ed entra a far parte degli Stati Confederati d’America

1864 – Guerra di secessione americana: L’Armata del Potomac, guidata dal generale Ulysses S. Grant, si sgancia dalla Battaglia del Wilderness e si muove verso sud

1898 – Moti di Milano: il generale Bava-Beccaris ordina all’esercito di sparare sulla folla che manifesta contro l’aumento del prezzo del pane. I morti sono 80 secondo il Governo, oltre 300 secondo l’opposizione

1915 – Prima guerra mondiale: L’RMS Lusitania viene affondato da un U-Boot tedesco; 1.198 persone perdono la vita

1915 – Il ministro degli esteri Sidney Sonnino informa il Consiglio dei ministri dell’impegno preso con l’Intesa: il Patto di Londra firmato undici giorni prima.

1921 – Coco Chanel sceglie tra 24 campioni la fragranza che diventerà nota come Chanel Nº 5

1932 – Il fascista russo Pavel Gorguloff assassina il presidente francese Paul Doumer

1934 – Filippine: viene ripescata la Perla di Laotze, del peso di kg 6,37; misura cm 14×24

1937 – Guerra civile spagnola: La Legione Condor nazista, equipaggiata con dei biplani Heinkel He-51, arriva in Spagna per aiutare le forze di Francisco Franco

Montreal Daily Star: “Germany Quit”, 7 maggio 1945

1942 – Seconda guerra mondiale:

Italia, tutti gli ebrei tra i 18 e i 55 anni sono precettati per il servizio civile, in quanto le leggi razziali impedivano loro il servizio militare

Mar dei Coralli (Nuova Guinea), Battaglia di Port Moresby

1945 – Seconda guerra mondiale: il Generale Alfred Jodl firma la resa incondizionata a Reims, in Francia, ponendo fine alla partecipazione tedesca alla guerra. Il documento entrerà in vigore il giorno seguente

1946 – Viene fondata la Tokyo Telecommunications Engineering (in seguito ribattezzata Sony). Conta 20 dipendenti

1952 – Geoffrey W.A. Dummer pubblica il concetto di circuito integrato, la base di tutti i computer moderni

1954 – Guerra d’Indocina: La Battaglia di Dien Bien Phu finisce con la sconfitta francese (la battaglia iniziò il 13 marzo)

1960 – Guerra Fredda: Crisi degli U-2 – il premier sovietico Nikita Khruščёv annuncia che la sua nazione tiene prigioniero Gary Powers, il pilota statunitense abbattuto sui cieli sovietici con il suo U-2

1992 – Lo stato del Michigan ratifica un emendamento proposto 203 anni prima della Costituzione degli Stati Uniti, rendendolo il XXVII emendamento.

Lo Space Shuttle Endeavour parte per la sua prima missione

1998 – La Apple Computer presenta l’IMac.

La Mercedes-Benz compra la Chrysler per 40 miliardi di dollari e forma la DaimlerChrysler, realizzando la più grande fusione industriale della storia

1999 – Guerra del Kosovo: In Jugoslavia, durante l’Operazione Allied Force, tre diplomatici cinesi vengono uccisi e altri 20 feriti, quando un aereo della NATO bombarda per errore l’ambasciata cinese a Belgrado.

Nella Guinea-Bissau, il Presidente João Bernardo Vieira viene estromesso da un colpo di Stato militare

2002 – Un MD-82 della China Southern Airlines precipita nel Mar Giallo