Addio mio amore, in radio il nuovo singolo di Tiziano Ferro

di Antonio D'Amore

Da venerdì 3 marzo, è disponibile per la programmazione radiofonica il singolo “Addio mio amore” di Tiziano Ferro. L’artista ha scritto musica e testo del brano contenuto nel suo ultimo album, già disco d’oro, “Il mondo è nostro”.



“Addio mio amore è una canzone elettro anni Ottanta che parla di depressione. La depressione – racconta Tiziano Ferro – è l’amante oscura che ha dominato la mia vita per tantissimo tempo e a cui, però, dico addio in questa canzone. La depressione è una abile nemica, ti spiega la vita a modo suo, e sempre in maniera distruttiva. Diventa una droga, quindi, una dipendenza dalla quale liberarsi è complesso e doloroso. Di certo possibile, chiedendo aiuto. È una canzone al limite del catartico, non l’ho fatto in modo volontario, ma ha un grande valore curativo. C’è un contrasto forte tra la musica – elettronica, quasi algida però ballabile – e il testo – volutamente ermetico. L’ho fatto spesso durante la mia carriera da autore, forse per esorcizzare un sentimento cupo tramite dei suoni dirompenti. Penso per esempio a: ‘Per Dirti Ciao’, ‘Stop Dimentica’ e forse anche ‘Xdono’”.



A partire dal 3 marzo sarà anche disponibile su YouTube il video ufficiale di “Addio mio amore” diretto dal fotografo e regista americano Walid Azami.

Inoltre, da venerdì 10 marzo, sarà disponibile “EL MUNDO ES NUESTRO” – versione in lingua spagnola de “IL MONDO È NOSTRO” – che sarà anticipato dall’uscita di “ADIÓS MI AMOR” sempre il 3 marzo.



Manca ormai pochissimo al grande ritorno live di Tiziano Ferro con “TZN 2023”, tour organizzato da Live Nation. Dal 7 giugno 2023, il cantautore torna negli stadi delle principali città italiane per risentire, finalmente dal palco, il calore del pubblico, a 6 anni di distanza dall’ultimo tour. Per informazioni livenation.it

Testo – Addio mio amore

Ti sei guardata allo specchio con gli occhi degli altri

Per dimenticare quanto bella eri

Mentre sorvolavi l’esistenza, i problemi

Eri così bella agli occhi miei di ieri

Che ora sedici anni sembran pochi

Mentre resto a terra qui sconfitto

Guardo in cielo e danno le migliori immagini

Di quando ultimamente raramente ho vinto

E camminiamo, camminiamo

Col nero dentro e il cuore in faccia

Che se ci fissano negli occhi

Non c’è nessuno, non c’è traccia

Della vita così com’era

E non conto i giorni da un mese

Perché da sempre il mio lavoro

È celebrare attese

Addio amor mio

Da quando non ci si vede?

Addio mio amore

Da quale parte si vede

Quella scheggia nell’anima

Quella freccia nel cuore

Che provo a strappare via ogni giorno

Mentre distraggo il mondo con un sorriso, ma

Addio amor mio

Qui si muore

Addio mio amore

Addio

Non ti volevo

E non mi voglio io

Amore addio, addio

Me lo sono domandato sempre, amore mio

E lo domando ancora a te ma mi nascondo

Era il 1980, perché cazzo di motivo, Dio

Perché mi hai messo al mondo?

Ghiaia poi cemento, il sentiero

Ho sognato un altro giorno intero

Che la vita era un’altra cosa, si rideva, si voleva

Ma io non c’ero

E camminiamo, camminiamo

Col sole spento e il fuoco in faccia

Che se ti rispondessi adesso

Col mio amore da minaccia

Di te non rimarrebbe niente

Forse due lacrime, poi polvere

E quindi il vuoto più spietato

Che fino adesso ho sopportato

Addio amor mio

Da quando non ci si vede?

Addio mio amore

Da quale parte si vede

Quella scheggia nell’anima

Quella freccia nel cuore

Che provo a strappare via ogni giorno

Mentre distraggo il mondo con un sorriso, ma

Addio amor mio

Qui si muore

Addio mio amore

Addio

Non ti volevo

E non mi voglio io

Amore addio, addio

Sei nato dal dolore che il tempo fermerà

E nascono paure ma sopravviveremo

E amore, amore, amore che ti aspetta

Perché l’eterno non ha fretta

Addio, addio, addio, addio, addio

Addio amor mio

Da quando non ci si vede?

Addio mio amore

Da quale parte si vede

Quella scheggia nell’anima

Quella freccia nel cuore

Che provo a strappare via ogni giorno

Mentre distraggo il mondo con un sorriso, ma

Addio amor mio

Qui si muore

Addio mio amore

Addio

Non ti volevo

E non mi voglio io

Amore addio, addio