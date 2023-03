You Only Love Me: in radio il nuovo singolo di Rita Ora, testo e significato

di Antonio D'Amore

Il 2023 segna l’alba di una nuova era per una delle artiste britanniche più iconiche del XXI secolo, Rita Ora.



Nuovo singolo, nuovo album e nuova partnership con BMG Rights Management.

Co-scritta da Rita e prodotta da Lewis Thompson, “You Only Love Me” si ispira alla sua esperienza personale di sentirsi vulnerabili all’inizio del suo viaggio romantico.

Sotto l’amore e la passione, la canzone si apre con un memo vocale di Taika Waititi, il regista pluripremiato agli Oscar e ai BAFTA.



Il Video:

Diretto dall’acclamato creativo Charlie Sarfield, rappresenta un matrimonio immaginario che attraverso la lente di una Stepford Housewives incontra la narrazione in stile Alice in Wonderland. Caratterizzato da scene iperreali del grande giorno di una sposa rovesciata tumultuosamente, (con le damigelle cattive, la location in fiamme e altro ancora), e un cameo a sorpresa della fata madrina Sharon Stone.



Con oltre 10 miliardi di stream, la carriera musicale multi platino di Rita Ora ha ottenuto il successo commerciale e della critica con 13 singoli nella Top10, quattro al numero #1 e il record per più singoli in Top10 della UK Chart, per un’artista femminile britannica.

Solo negli Stati Uniti, gli acclamati singoli e le collaborazioni stellate di Rita (Iggy Azalea, Tinie Tempah, Avicii, Clean Bandit, Calvin Harris, Chris Brown, Liam Payne ed Ed Sheeran)

le hanno aggiudicato una Top3 Billboard Hot 100, 7 Top 10 Hit Dance Club di Billboard, 5 dei quali hanno raggiunto la #1 e #6 della Hot Dance/Electronic Songs Chart di Billboard.

Rita è stata riconosciuta come Best Female Artist ai Silver Clef Award, vinto un MTV Europe Music Award, un MTV Video Music Award e ricevuto cinque candidature ai BRIT Award e ha recentemente portato a casa il “Entertainer Award” al 2022 Glamour Women of the Year Awards.

Leader multi talento in TV, cultura e moda, Rita ha continuamente ampliato il suo marchio personale.

Nel 2019 ha lanciato il pluripremiato Próspero Tequila insieme a Concecuh Brands e attualmente è Chief Creator Partner.

Inoltre, nel 2022, Rita ha fondato il suo marchio di abbigliamento attivo sostenibile, Humans Being, dove opera come Chief Creative Officer. I suoi crediti cinematografici e televisivi includono il franchise Fifty Shades of Grey, POKÉMON Detective Pikachu, Twist, The Masked Singer UK, The Voice Australia, The X-Factor UK e la serie Netflix Kung Fu Panda: The Dragon Knight. Rita sarà presto protagonista di fronte a Jamie Foxx e Robert De Niro nel prossimo film Tin Soldier e si unirà a Brandy nel sequel dei discendenti The Pocketwatch on Disney+.

Testo – You Only Love Me

I’m outside your house again, freezing in the cold

Waiting for the moment I learned to let go

I’ve been messed up a thousand times with tears in my eyes

But all the pain, it fades away, when you say it right

I try, I try, and I try

To tell myself it’s alright

‘Cause I’m terrified

You only love me when the

Whiskey’s pouring

Four in the morning

You only love, you only love

You only love me when the

Night is over

No one to hold ya

You only love, you only love

You only love me when the

You only love me when the

You only love me when the

I can’t believe you look at me the way I look at you

‘Cause no one’s ever loved me like the way that you do

I’ve been messed up a thousand times, but you make it right

And even on my darkest days, you show me the light

I try, I try, and I try

To tell myself it’s alright

‘Cause I’m terrified

You only love me when the

Whiskey’s pouring

Four in the morning

You only love, you only love

You only love me when the

Night is over (yeah, yeah)

No one to hold ya (whoa, whoa)

You only love, you only love

You only love me when the

You only love me when the

(Oh, yeah, uh, oh)

You only love me when the

Whiskey’s pouring

Four in the morning

You only love, you only love

You only love me when the

Night is over

No one to hold ya (yeah, yeah)

You only love, you only love

You only love me when the